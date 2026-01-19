KRAJ ZA 'ORLOVE': Nemci srušili Španiju i poslali Srbiju kući! Ništa od čuda u Herningu, rukometaši završili takmičenje

Rukometna reprezentacija Srbije završila je učešće na Evropskom prvenstvu već u prvoj fazi. Iako smo se nadali pomoći "Crvene furije", Nemačka je u dramatičnom meču slavila rezultatom 34:32 i tako definitivno eliminisala naš tim.

Srbija grupu A završava na poslednjem, četvrtom mestu, što znači da će naši rukometaši morati u težak baraž i kvalifikacije za naredno Svetsko prvenstvo. Nada koja je tinjala nakon poraza od Austrije ugašena je u Herningu, gde su Nemci od prvog minuta pokazali da su u ovom trenutku prejak rival za Špance.

Nemci nisu popuštali, Španci bez snage za preokret



Utakmica koja je direktno krojila sudbinu Srbije bila je pravi rukometni triler. Nemačka je diktirala tempo, a predvođena nezaustavljivim Renarsom Uščinsom (8 golova), konstantno je održavala prednost.

THEY MADE IT 😤 🇩🇪 Germany qualify for the main round. Despite their defeat, 🇪🇸 Spain also continue their EHF EURO journey. 🙌



He delivered today! Renārs Uščins is the @grundfos Player of the Match ✨#ehfeuro2026 #puregreatness #handball pic.twitter.com/ZYfaw1GuRs — EHF EURO (@EHFEURO) 19. јануар 2026.

Španci su u nekoliko navrata uspevali da priđu na samo gol zaostatka, najviše zahvaljujući mladom Fisu i efikasnom Guriju (7 golova), ali su greške u ključnim trenucima i promašaji sa igračem više presudili. Nemački golmani su bili na vrhunskom nivou onda kada je to bilo najpotrebnije, šaljući svoju reprezentaciju u drugu fazu sa prvog mesta.

Tabela grupe A:

Nemačka – 4 boda (prolaz dalje)

Austrija – 4 boda (prolaz dalje)

Španija – 2 boda

Srbija – 2 boda

Autor: Dalibor Stankov