Australijan open, rezultati 3. dana: Šta se dešava favoritima?

Imao je sreće Italijan. Njemu je pri rezultatu 2:1 i 3:2 u četvrtom setu meč predao Belgijanac Rafael Kolinjon. Imao je Kolinjon na ovom susretu set i brejk prednosti, ali je morao da odustane zbog problema sa desnom nogom.



Trenutno 72. na ATP listi je imao brejk prednosti, bio blizu novog vođstva u setovima, ali ga je telo jednostavno izdalo. Probao je da se bori u četvrtom setu, ali je nakon brejka u petom gemu odlučio da okonča ovaj duel.

Australijan open, 3. dan - muškarci: Garin - Derderi 6:7, 5:7, 6:7, Sonego - Taberner 6:4, 6:0, 6:3, Muzeti - Kolignog predaja, Šelton - Amber 6:3, 7:6, 7:6, Nardi - Vu, Svini - Momfis, Hurkač - Bergs, Gastin - Siner...



Iznenađenjima nikad kraja na Australijan openu, takmičenje je završila Kanađanka Lejla Fernandez koja je poražena od Indonežanke Džanis Tjen sa 6:2, 7:6. Australijski broj jedan Maja Džont poražena je od češke tinejdžerke Tereze Valentove – 6:4, 6:4. Tajla Preston, dobitnica vajld-karda, pobedila je Kineskinju Šuai Džang sa 6:3, 2:6, 6:3. Sledi joj duel sa Lindom Noskovom.

Katerina Sinjakova je bila bolja od Pane Udvardi sa 6:1, 6:2. Varvara Gračeva je posle tri seta 6:1, 2:6, 6:1 izbacila Viktoriju Golubić. Ešlin Kruger je nadigrala Saru Bejlek sa 6:3, 6:3 i čeka je okršaj sa boljom iz susreta Medison Kiz i Oleksandre Olinjukove.

Australijan open, 3. dan - dame: Fernandez - Tjen 6:2, 7:6, Preston - Džang 6:3, 2:6, 6:3, Sinjakova - Udvardi 6:1, 6:2, Kruger - Bejlek 6:3, 6:3, Valentova - Džont 6:4, 6:4...

Autor: D.Bošković