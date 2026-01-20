Istorija na strani Srbije: 'Delfini' 36 puta igrali protiv Crne Gore, evo kompletnog bilansa

Pred novi okršaj u drugoj grupi Evropskog prvenstva u Beogradu, istorija međusobnih duela jasno ide u korist Srbije, koja od razdvajanja dve države 2006. godine ima gotovo trostruko više pobeda od Crne Gore.

Ukupan skor iznosi 25 trijumfa Srbije, devet pobeda Crne Gore i dva nerešena rezultata u 36 zvaničnih utakmica na najvećim takmičenjima.

Na Olimpijskim igrama Srbija je neporažena protiv Crne Gore. U Pekingu 2008. godine u meču za bronzu slavila je sa 6:4, u Londonu 2012. grupni duel završen je nerešeno 11:11, dok je u borbi za treće mesto Srbija ponovo bila bolja sa 12:11. U Tokiju 2021. godine Srbija je u grupnoj fazi ubedljivo slavila sa 13:6.



Na svetskim prvenstvima Srbija takođe ima izraženu prednost. U Kazanju 2015. slavila je sa 11:8, u Gvangdžuu 2019. duel je završen 10:10, u Budimpešti 2022. Srbija je pobedila sa 10:7 u razigravanju za plasman, dok su u Fukukoki 2023.

Srbi slavili posle peteraca 17:15, nakon 13:13 u regularnom delu. Poslednji duel na SP u Dohi 2024. završen je pobedom Srbije 16:14. Jedini poraz Srbija je doživela u Barseloni 2013. godine, kada je Crna Gora slavila u četvrtfinalu sa 9:8.

Evropska prvenstva donela su neke od najvažnijih mečeva. Srbija je u Beogradu 2016. godine u finalu pobedila Crnu Goru 10:8 i osvojila zlato, dok je u Budimpešti 2014. slavila u polufinalu sa 10:9.

U Ajndhovenu 2012. Crna Gora je dobila grupni duel 11:7, ali je Srbija u finalu istog prvenstva uzvratila i pobedila 9:8. U Zagrebu 2010. Srbija je u četvrtfinalu slavila sa 6:5, dok je Crna Gora jedinu titulu protiv Srbije na EP osvojila u Malagi 2008. godine pobedom 6:5 u finalu.

U Svetskoj ligi Srbija je godinama imala jasnu dominaciju. Pamte se ubedljive pobede u Đenovi 2008. godine 13:3, u Dubaiju 2014. 14:5 i finale u Nišu 2010. rezultatom 14:12. Ukupno u ovom takmičenju Srbija ima dvocifren broj pobeda, uz tek nekoliko poraza, uključujući poslednji u Strazburu 2022. godine 16:8.

Na Mediteranskim igrama Srbija je stoprocentna protiv Crne Gore. U Peskari 2009. slavila je sa 7:4, u Taragoni 2018. sa 6:5, dok je u Oranu 2022. dva puta pobedila Crnu Goru, najpre u grupi, a zatim i u finalu, oba puta rezultatom 9:8.



Pred novi duel u Beogradu, Srbija je već obezbedila plasman u narednu fazu Evropskog prvenstva, a pobeda protiv Crne Gore donela bi joj sigurno prvo mesto u grupi i direktan plasman u polufinale, uz nastavak dominacije u jednom od najvećih regionalnih vaterpolo rivalstava.

Autor: D.Bošković