Umro Darko Mitrović: Bio je legenda Zvezde, a oproštajna poruka Partizana je za divljenje

Srpski sport i veslanje ostali su bez legende ovog sporta.

Napustio nas je dr Darko Mitrović, koji je bio redovni profesor Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu.

On je rođen 10. aprila 1963. godine, a veslanje je počeo da trenira sa 12 godina u Veslačkom klubu Crvena zvezda", gde je proveo čitavu takmičarsku karijeru, koju je završio 1989. godine.

Bio je višestruki prvak Jugoslavije od 1980. do 1988. godine, osvoji je bronzu na Univerzijadi u Zagrebu 1987. i srebro i bronzu na Svetskom studentskom prvenstvu u veslanju u Amsterdamu 1987 godine.

Zanimljivo je da je po završetku takmičarske karijere, Darko Mitrović bio i funkcioner Zvezde, bio je dugogodišnji član Veslačkog kluba Crvena zvezda, kao i član Skupštine Sportskog društva Crvena zvezda.

Takođe je učestvovao i u organizaciji nekoliko šampionta svta, Evrope, Svetskih kupova u veslanju, kajaku i raftingu.

Iako je čitavu takmičarsku i funkcionersku karijeru proveo u Crvenoj zvezdi, Veslački klub Partizan se opširnom porukom oprostio od dr Darka Mitrovića, gde je istaknuta čitava njegova biografija, uspesi i sve što je dao srpskom veslanju.

Za razliku od nekih drugih sportova, gde večiti rivali samo potpaljuju tenzije i raspiruju mržnju, veslački klubovi su dali primer pravog rivalstva i obostranog poštovanja.

Autor: S.M.