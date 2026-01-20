LOŠE VESTI ZA ZVEZDU PRED BOLONJU! Svi su mislili da je OTPISAN, a on se vraća jači nego ikad: Alarm u taboru crveno-belih zbog "pitbula" iz Amerike!

Vesti iz Italije nimalo neće obradovati navijače Crvene zvezde! Iako je delovalo da će Virtus biti desetkovan u predstojećem duelu Evrolige, stigla je potvrda koja menja sve – Duško Ivanović će protiv crveno-belih moći da računa na svoje najjače oružje!

Navijači Zvezde su se nadali da će put u Bolonju biti olakšan zbog povrede najboljeg igrača Italijana, ali lekarski tim Virtusa je učinio čudo.

KARSEN EDVARDS JE SPREMAN ZA RAT!

Najveći strah crveno-belih se obistinio. Karsen Edvards, Amerikanac koji ove sezone igra u životnoj formi i prosečno beleži skoro 18 poena, spreman je za duel u petak! Iako je šepajući napustio teren protiv Treviza, ispostavilo se da je reč o lakšoj kontuziji.

Edvards, kojeg u Italiji zovu "pitbul" zbog agresivnosti i ubojitog šuta, biće na raspolaganju Ivanoviću već za meč sa Fenerbahčeom u sredu, što znači da će potpuno uigran dočekati Crvenu zvezdu.

DUŠKO IVANOVIĆ DOBIO I DRUGO POJAČANJE

Kao da Edvards nije dovoljan problem, Virtus dobija još jedno pojačanje u reketu. Aliou Dijara, koji je propustio poslednja četiri meča, vraća se u sastav. Njegov povratak znači znatno jaču rotaciju pod košem i dodatni pritisak na Zvezdine centre koji će imati težak zadatak u Bolonji.

ŠTA JE SA SRBIMA I VILDOZOM?

Ipak, nije sve tako crno za crveno-bele. Virtus će protiv Zvezde definitivno biti bez dvojice bivših igrača Partizana i Zvezde:

Luka Vildoza (povreda butine) – neće biti spreman za "duplo kolo" i propušta duel protiv bivšeg kluba.

Alen Smailagić (upala trbušnog zida) – ostaje van stroja još najmanje desetak dana.

Iako Italijani dolaze bez Vildoze i Smailagića, povratak Edvardsa je vest koja je upalila crveni alarm na Malom Kalemegdanu. Zvezda će morati da pronađe način da zaustavi "paklenu beštiju" iz Bolonje ako želi trijumf na vrelom gostovanju.

Autor: Dalibor Stankov