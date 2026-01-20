ŠOK ZAVRŠNICA U BEOGRADU: Srbija ispustila pobedu protiv Crne Gore, zakazan vaterpolo klasik za finale!

SRBIJA - CRNA GORA 13:15 (6:5, 4:3, 2:4, 1:3) Vaterpolisti Srbije poraženi su od selekcije Crne Gore u poslednjem kolu druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu. Iako su "Delfini" kontrolisali veći deo meča, pad koncentracije u samoj završnici i umor koštali su ih trijumfa u prepunoj Areni!

Srećom, ovaj poraz ne menja ništa – izabranici Uroša Stevanovića su ranije osigurali prvo mesto u grupi, a u borbi za veliko finale igraće protiv boljeg iz duela Italija – Hrvatska!

Drama do poslednje sekunde

Bila je ovo prava revija golova. Srbija je sjajno otvorila meč, rešetali su Mandić, Martinović i Lazić, ali "Ajkule" su imale spreman odgovor. U trećoj četvrtini viđena je i sumnjiva situacija kada je nakon VAR provere Srbiji dodeljen peterac, koji je Mandić pretvorio u vođstvo, ali su se gosti vratili serijom golova.

Triler završnica i poništen gol

U poslednjoj deonici viđena je prava drama. Crna Gora je povela sa dva razlike minut pre kraja, ali je sudija nakon "čelendža" Uroša Stevanovića poništio taj pogodak. Ipak, u sledećem napadu, Balša Vučković je svojim četvrtim golom stavio tačku na meč i doneo pobedu Crnogorcima.

STATISTIKA I TOK DRAME:

Srbija: Mandić i Martinović najefikasniji, Glušac sakupio važne odbrane u prvom delu.

Crna Gora: Balša Vučković heroj meča sa 4 postignuta gola.

Ključni momenat: Serija Crne Gore od 0:3 u finišu meča kojom su preokrenuli rezultat.

ŠTA DALJE?

Srbija sada čeka ishod duela ljutih rivala. Polufinale u Areni obećava spektakl, a sudeći po današnjoj formi, "Delfini" će morati da zategnu odbranu ako žele napad na zlato!

Autor: Dalibor Stankov