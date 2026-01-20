TRAGEDIJA U PORODICI NEMANJE VIDIĆA: Brat proslavljenog fudbalera pronađen mrtav

Tužne i tragične vesti stigle su ove večeri – brat legendarnog srpskog fudbalera i nekadašnjeg kapitena Mančester junajteda, Nemanje Vidića, pronađen je mrtav.

Bivši reprezentativac Srbije i as Crvene zvezde, Intera i Spartaka još uvek se nije oglašavao povodom porodičnog gubitka koji ga je zadesio.

Za sada nisu poznati detalji ove tragedije, niti uzrok smrti, a vest je prvi preneo Telegraf. Čitava sportska javnost ostala je u šoku pred ovim informacijama, a porodica Vidić prolazi kroz najteže momente.

Autor: Dalibor Stankov