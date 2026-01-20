ZAJEDNO SU POČELI NA TERENU: Ko je bio Dušan, brat Nemanje Vidića koji je pronađen mrtav? Trenirali u istom klubu, a onda im se putevi razdvojili

Vesti o smrti Dušana Vidića, brata proslavljenog srpskog asa Nemanje Vidića, potresle su sportsku javnost. Iako se o njegovom životu malo znalo, detalji iz mladosti otkrivaju da su braća delila istu ljubav prema fudbalu od malih nogu.
Dušan Vidić pronađen je danas bez znakova života u Beogradu, a ova tragedija zavila je u crno porodicu jednog od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala.
Od "Jedinstva" iz Užica do tišine
Prema dostupnim informacijama, Dušan i Nemanja su zajedno zakoračili u svet fudbala u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice". Dok je Nemanja krčio put ka svetskom vrhu, preko Crvene zvezde do kapitenske trake Mančester junajteda, Dušan je u jednom trenutku odlučio da odustane od sportske karijere i povuče se iz javnog života.
Nemanja Vidić je tokom čitave karijere bio poznat kao neko ko strogo čuva privatnost svoje porodice, pa je tako i Dušan ostao daleko od svetla reflektora i medijske pažnje.
Muk legende Mančestera
Proslavljeni reprezentativac Srbije se povodom ove nezapamćene tragedije još uvek nije oglašavao. Prijatelji i kolege iz sveta sporta upućuju reči saučešća porodici koja prolazi kroz najteže trenutke.
Pojedinosti o porodici Vidić:
- Poreklo: Braća su odrasla u Užicu, gde su i napravili prve fudbalske korake.
- Privatnost: Dušan se nije eksponirao u medijima niti je davao intervjue o svom bratu.
- Tragedija: Detalji i uzrok smrti u Beogradu još uvek zvanično nisu saopšteni.
