ZAJEDNO SU POČELI NA TERENU: Ko je bio Dušan, brat Nemanje Vidića koji je pronađen mrtav? Trenirali u istom klubu, a onda im se putevi razdvojili

Vesti o smrti Dušana Vidića, brata proslavljenog srpskog asa Nemanje Vidića, potresle su sportsku javnost. Iako se o njegovom životu malo znalo, detalji iz mladosti otkrivaju da su braća delila istu ljubav prema fudbalu od malih nogu.

pročitajte još TRAGEDIJA U PORODICI NEMANJE VIDIĆA: Brat proslavljenog fudbalera pronađen mrtav

Dušan Vidić pronađen je danas bez znakova života u Beogradu, a ova tragedija zavila je u crno porodicu jednog od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala.

Od "Jedinstva" iz Užica do tišine

Prema dostupnim informacijama, Dušan i Nemanja su zajedno zakoračili u svet fudbala u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice". Dok je Nemanja krčio put ka svetskom vrhu, preko Crvene zvezde do kapitenske trake Mančester junajteda, Dušan je u jednom trenutku odlučio da odustane od sportske karijere i povuče se iz javnog života.

Nemanja Vidić je tokom čitave karijere bio poznat kao neko ko strogo čuva privatnost svoje porodice, pa je tako i Dušan ostao daleko od svetla reflektora i medijske pažnje.

Muk legende Mančestera

Proslavljeni reprezentativac Srbije se povodom ove nezapamćene tragedije još uvek nije oglašavao. Prijatelji i kolege iz sveta sporta upućuju reči saučešća porodici koja prolazi kroz najteže trenutke.

Pojedinosti o porodici Vidić:

- Poreklo: Braća su odrasla u Užicu, gde su i napravili prve fudbalske korake.

- Privatnost: Dušan se nije eksponirao u medijima niti je davao intervjue o svom bratu.

- Tragedija: Detalji i uzrok smrti u Beogradu još uvek zvanično nisu saopšteni.

Autor: Dalibor Stankov