AKTUELNO

Fudbal

ZAJEDNO SU POČELI NA TERENU: Ko je bio Dušan, brat Nemanje Vidića koji je pronađen mrtav? Trenirali u istom klubu, a onda im se putevi razdvojili

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: E-Stock/Aleksandar Bačlija ||

Vesti o smrti Dušana Vidića, brata proslavljenog srpskog asa Nemanje Vidića, potresle su sportsku javnost. Iako se o njegovom životu malo znalo, detalji iz mladosti otkrivaju da su braća delila istu ljubav prema fudbalu od malih nogu.

pročitajte još

TRAGEDIJA U PORODICI NEMANJE VIDIĆA: Brat proslavljenog fudbalera pronađen mrtav

Dušan Vidić pronađen je danas bez znakova života u Beogradu, a ova tragedija zavila je u crno porodicu jednog od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala.

Od "Jedinstva" iz Užica do tišine

Prema dostupnim informacijama, Dušan i Nemanja su zajedno zakoračili u svet fudbala u lokalnom klubu "Jedinstvo Užice". Dok je Nemanja krčio put ka svetskom vrhu, preko Crvene zvezde do kapitenske trake Mančester junajteda, Dušan je u jednom trenutku odlučio da odustane od sportske karijere i povuče se iz javnog života.

Nemanja Vidić je tokom čitave karijere bio poznat kao neko ko strogo čuva privatnost svoje porodice, pa je tako i Dušan ostao daleko od svetla reflektora i medijske pažnje.

Muk legende Mančestera

Proslavljeni reprezentativac Srbije se povodom ove nezapamćene tragedije još uvek nije oglašavao. Prijatelji i kolege iz sveta sporta upućuju reči saučešća porodici koja prolazi kroz najteže trenutke.

Pojedinosti o porodici Vidić:

- Poreklo: Braća su odrasla u Užicu, gde su i napravili prve fudbalske korake.

- Privatnost: Dušan se nije eksponirao u medijima niti je davao intervjue o svom bratu.

- Tragedija: Detalji i uzrok smrti u Beogradu još uvek zvanično nisu saopšteni.

Autor: Dalibor Stankov

#Crna Hronika

#Dušan Vidić

#Tragedija

#Užice

#fudbal

#nemanja vidić

POVEZANE VESTI

Fudbal

TRAGEDIJA U PORODICI NEMANJE VIDIĆA: Brat proslavljenog fudbalera pronađen mrtav

Domaći

SRPSKA GLUMICA SE PREDOZIRALA: Pronađena mrtva u stanu prijatelja kojeg je upoznala na lečenju

Domaći

NE KRIJE KOLIKO JE PONOSNA! Ceca podelila fotku Veljkovog susreta sa legendom srpskog fudbala! (FOTO)

Domaći

Drug Saše Vidića se javio srpskim medijima: Patio je što se posvađao sa Cecom! Posle smrti su ga SVI ZABORAVILI

Domaći

OVO JE BRAT JOVANE JEREMIĆ! Najveća joj je podrška u svemu, a na JEDNOJ STVARI mu je najviše zahvalna! (FOTO)

Domaći

KOMŠIJE IZ OPATIJE OBOŽAVALE SAŠU POPOVIĆA! Bio im je omiljeni sused: Leti je šetao uz more, a jednom prilikom sam video...