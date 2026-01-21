ZAPALIO STATUU KRISTIJANA RONALDA, PA POSLAO UZNEMIRUJUĆU PORUKU - 'Ovo je poslednje Božje upozorenje!'

Zapaljena je statua slavnog portugalskog fudbalera Kristijana Ronalda na ostrvu Madeira.

Policija traga za nepoznatim muškarcem koji je polio statuu polio benzinom i zapalio, a onda snimak vandalskog čina objavio na internetu.

Uz šokantan video koji se završava njegovim plesom i pokazivanjem srednjeg prsta statui, vandal je ostavio i jednu izuzetno uznemirujuću poruku:

"Ovo je poslednje Božje upozorenje".

Na snimku se vidi da se plamen brzo ugasio, a još uvek nije poznato da li je statua pretrpela trajnu štetu.

Podsetimo, bila je na meti vandala i 2016. godine, kada su je oštetili fanovi Lionela Mesija.

Impresivna statua Kristijana Ronalda otkrivena je u Funšalu krajem 2014, a ceremoniji je prisustvovao i sam Portugalac sa porodicom. Napravljena je od bronze i visoka je čak 3.3 metra.

