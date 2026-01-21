AKTUELNO

'BOLI ME OVO' KONTE RAZOČARAN POSLE REMIJA U LIGI ŠAMPIONA: Moramo da budemo ljuti na sebe i prihvatimo krivicu

Trener fudbalera Napolija Antonio Konte izjavio je da je razočaran remijem protiv Kopenhagena u sedmom kolu Lige šampiona, prenose danas italijanski mediji.

Fudbaleri Kopenhagena i Napolija odigrali su utorak u Danskoj nerešeno 1:1, iako je Kopenhagen od 35. minuta igrao sa fudbalerom manje, pošto je isključen Tomas Dilejni.

"Boli mene i mora da boli moje igrače. Moramo da budemo ljuti na sebe. Moramo da budemo razočarani. Utakmica je bila u pravim uslovima za pobedu i plasman u plej-of. Možemo da imamo hiljadu izgovora, ali oni ne vrede, jer je utakmica išla tako dobro u tim okolnostima da smo morali da pobedimo", rekao je Konte.

Napoli se trenutno nalazi na 23. mestu na tabeli LŠ sa osam bodova.

"Četvrtu utakmicu zaredom pokazali smo da se mučimo. Imali smo potpunu kontrolu, sa 11 igrača protiv 10, tako da čak i ako vam nedostaje 10 igrača i osećate umor, morate da pobedite u ovakvim utakmicama. Jednostavno - morate. Postoji razočaranje, jer nismo uspeli, pa je očigledno da naš nivo trenutno nije prikladan za ovo takmičenje. Imamo samo osam bodova u LŠ, svi moramo da prihvatimo krivicu. U ovakvoj situaciji morate da donesete rezultat kući", naglasio je Konte.

Fudbaleri Napolija će u narednom kolu Lige šampiona na svom terenu dočekati Čelsi.

Autor: Marija Radić

