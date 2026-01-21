AKTUELNO

Ostali sportovi

Poznato je kada Delfini igraju polufinale Evropskog prvenstva!

Izvor: Pink.rs, Foto: TANJUG/ FOOT HINA/DAMIR SENČAR ||

Svi sa velikim nestrpljenjem čekaju polufinale.

Vaterpolo reprezentacija Srbije izborila je mesto među četiri najbolje selekcije Evrope i zakazala nastup u polufinalu Evropskog prvenstva, a sada je poznato i kada će se „Delfini“ boriti za ulazak u veliko finale.

Iako su u poslednjem meču grupe poraženi od Crne Gore, izabranici Uroša Stevanovića završili su takmičenje u grupnoj fazi na prvom mestu, ispred Španije, Mađarske, Crne Gore, Holandije i Francuske. Trijumfi nad jakim rivalima poput Španaca i Mađara, u izuzetno zahtevnim duelima, trasirali su Srbiji put ka polufinalu. Uz „Delfine“, iz ove grupe plasman među četiri najbolje obezbedila je i Mađarska, dok se u drugoj grupi još čeka konačan rasplet.

Organizator takmičenja, „European Aquatics“, objavio je i satnicu polufinalnih okršaja – Srbija će svoj meč igrati u petak od 20.30 časova, protiv drugoplasirane selekcije iz druge grupe.

Rival „Delfina“ još uvek nije poznat. Ime protivnika biće poznato nakon današnjeg derbija između Italije i Hrvatske, a pobednik tog susreta ukrstiće koplja sa Srbijom u borbi za finale.

Autor: D.Bošković

#Delfini

#Polufinale

#nestrpljenje

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

OVO ZANIMA CELU SRBIJU: Poznato kada delfini igraju protiv Amerike POLUFINALE Olimpijskih igara u Parizu

Domaći

NE PROPUSTITE EKSKLUZIVNI INTERVJU BARBARE BOBAK! Uživo na Pinku u emisiji ''Premijera Vikend Specijal''

Ostali sportovi

SRBIJA SPREMNA ZA DUEL SA MAĐARSKOM: Delfini pokorili Francuze, pobeda u nedelju donosi polufinale Evropskog prvenstva!

Ostali sportovi

DELFINI POTOPILI MAĐARE: Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva nakon neviđene drame i tuče u Areni!

Ostali sportovi

SRBIJA JE OVO SA NESTRPLJENJEM ČEKALA! Evo kada kreće prodaja ulaznica za polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu

Košarka

EVO ZAŠTO OBRADOVIĆ NEĆE DA SE VRATI NA KLUPU: Igrači su ogroman problem...