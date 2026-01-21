Srpsko čudo blista na Australijan openu: Iva Jović razbila Australijanku, otac joj je iz Leskovca

Može se reći da je Iva Jović novo čudo ženskog tenisa. Iako nastupa za SAD, vodi poreklo iz Srbije zajedno sa svojim roditeljima, a danas je nastavila da dominira na Australijan openu, pošto se plasirala u treće kolo ubedljivom pobedom protiv Prisile Hon u dva seta - 2:0 (6:1, 6:2).
Često se desi da mlađi teniseri i teniserke ne prenesu igre sa juniorskog nivoa na seniorski, ali Iva je to uradila veoma lako i prirodno. Brzo se adaptirala, pa se već nalazi i u Top 30 na WTA listi, što je fenomenalan uspeh za Jovićevu.
Protiv daleko iskusnije Prisile Hon, koja je na 121. mestu na WTA listi nije imala baš nikakvih problema. U prvom setu je napravila dva brejka, a ostavila samo jedan gem rivalki, a onda je nakon što je Australijanka povela sa 2:0 u drugom nanizala šest gemova i završila posao.
Sve je potrajalo tek sat i 12 minuta, a Iva Jović će se u narednoj rundi sastati sa Jasminom Paolini iz Italije, koja je sedmi nosilac.
Što se tiče same Ive, njen otac Bojan i majka Jelena su rođeni na Balkanu, a ona na teritoriji SAD. Ivin otac je iz Leskovca, a majka je Srpkinja iz Splita. Iako je bilo osnova da nastupa za Srbiju, ona se odlučila da igra za Ameriku.
U Srbiju dolazi veoma često, a ima i stariju sestru Miju.
