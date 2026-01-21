AKTUELNO

Srpsko čudo blista na Australijan openu: Iva Jović razbila Australijanku, otac joj je iz Leskovca

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Dita Alangkara ||

Može se reći da je Iva Jović novo čudo ženskog tenisa. Iako nastupa za SAD, vodi poreklo iz Srbije zajedno sa svojim roditeljima, a danas je nastavila da dominira na Australijan openu, pošto se plasirala u treće kolo ubedljivom pobedom protiv Prisile Hon u dva seta - 2:0 (6:1, 6:2).

Često se desi da mlađi teniseri i teniserke ne prenesu igre sa juniorskog nivoa na seniorski, ali Iva je to uradila veoma lako i prirodno. Brzo se adaptirala, pa se već nalazi i u Top 30 na WTA listi, što je fenomenalan uspeh za Jovićevu.

Protiv daleko iskusnije Prisile Hon, koja je na 121. mestu na WTA listi nije imala baš nikakvih problema. U prvom setu je napravila dva brejka, a ostavila samo jedan gem rivalki, a onda je nakon što je Australijanka povela sa 2:0 u drugom nanizala šest gemova i završila posao.

Foto: Tanjug AP/Dita Alangkara

Sve je potrajalo tek sat i 12 minuta, a Iva Jović će se u narednoj rundi sastati sa Jasminom Paolini iz Italije, koja je sedmi nosilac.

Što se tiče same Ive, njen otac Bojan i majka Jelena su rođeni na Balkanu, a ona na teritoriji SAD. Ivin otac je iz Leskovca, a majka je Srpkinja iz Splita. Iako je bilo osnova da nastupa za Srbiju, ona se odlučila da igra za Ameriku.

U Srbiju dolazi veoma često, a ima i stariju sestru Miju.

Autor: S.M.

