ZVEZDA IMA SPECIJALNE GOSTE U MALMEU: Jedan je miljenik Delija, drugi važna ličnost u FSS

Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Malmeu u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde otputovatovali su u Švedsku na megdan Malmeu u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Sa igračima i stručnim štabom crveno-belih u avionu se našlo mnogo poznatih ličnosti, kao gosti kluba.

Među putnicima su između ostalih predsednik FSS Branko Radujko, pevač Željko Joksimović, košarkaški trener Dejan Radonjić, legenda Crvena zvezda Boško Đurovski, režiser Jug Radivojević...

Ekspediciju Crvene zvezde za Malme predvodi generalni direktor Zvezdan Terzić, sa saradnicima Mitrom Mrkelom i Markom Marinom, tu je i predsednik kluba Svetozar Mijailović.

Utakmica Malme - Crvena zvezda na programu je u četvrtak od 18.45 časova.

Zvezda nakon šest utakmica ima deset bodova i blizu je plasmana u nokaut fazu Lige Evrope.

U poslednjem kolu 29. januara crveno-beli dočekuju Seltu.

Autor: Jovana Nerić

