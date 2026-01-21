AKTUELNO

Fudbal

POZNATO MESTO I VREME SAHRANE! Evo gde će i kada biti sahranjen brat slavnog fubalera Nemanje Vidića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP ||

Brate legendarnog fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić (44) izvršio je samoubistvo vešanjem u porodičnom stanu na Novom Beogradu.

Tragedija se dogodila u Bulevaru Mihajla Pupina, a telo bez znakova života pronašla je njegova supruga.

Dušan Vidić biće sahranjen u subotu, 24. januara, na Groblju Lešće u Beogradu.

Muk u porodici Vidić

Nemanja Vidić, proslavljeni as Mančester junajteda, koji je uvek bio poznat po tome što privatnost svoje porodice čuva daleko od očiju javnosti, potpuno je slomljen ovim gubitkom i još uvek se nije oglašavao.

Autor: S.M.

#Dušan Vidić

#Lešće

#Sahrana

#Samoubistvo

#Vešanje

POVEZANE VESTI

Fudbal

SAZNAJEMO! TRAGEDIJA NA NOVOM BEOGRADU: Brat Nemanje Vidića izvršio samoubistvo u stanu – supruga zatekla jeziv prizor!

Fudbal

TRAGEDIJA U PORODICI NEMANJE VIDIĆA: Brat proslavljenog fudbalera pronađen mrtav

Extra

Poznato vreme mesto i kremacije Zdravka Šotre: Evo kada će slavni scenarista biti sahranjen

Fudbal

ZAJEDNO SU POČELI NA TERENU: Ko je bio Dušan, brat Nemanje Vidića koji je pronađen mrtav? Trenirali u istom klubu, a onda im se putevi razdvojili

Košarka

OBJAVLJENO TAČNO VREME I MESTO SAHRANE! Evo gde će i kada Dejan Milojević biti ispraćen na večni počinak

Društvo

POZNATO VREME I MESTO SAHRANE MIKE ALEKSIĆA: Učitelju glume se sudilo zbog zlostavljanja sedam devojaka