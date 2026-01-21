POZNATO MESTO I VREME SAHRANE! Evo gde će i kada biti sahranjen brat slavnog fubalera Nemanje Vidića

Brate legendarnog fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić (44) izvršio je samoubistvo vešanjem u porodičnom stanu na Novom Beogradu.

Tragedija se dogodila u Bulevaru Mihajla Pupina, a telo bez znakova života pronašla je njegova supruga.

Dušan Vidić biće sahranjen u subotu, 24. januara, na Groblju Lešće u Beogradu.

Muk u porodici Vidić

Nemanja Vidić, proslavljeni as Mančester junajteda, koji je uvek bio poznat po tome što privatnost svoje porodice čuva daleko od očiju javnosti, potpuno je slomljen ovim gubitkom i još uvek se nije oglašavao.

Autor: S.M.