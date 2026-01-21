NAŠA OLIMPIJSKA PRVAKINJA GODINU POČELA POBEDOM! Zorani Arunović zlato u Minhenu

Zorana Arunović se okitila zlatnom medaljom u svom prvom takmičenju u 2026. godini.

Olimpijska šampionka je trijumfovala vazdušnim pištoljem na prestižnom „H end N kupu“ u Minhenu, koji je i ove zime okupio strelce sa svih krajeva sveta.

Zorana Arunović je u finalu pogodila 243,7 krugova – 2,2 više od drugoplasirane Letonke Agate Rasmane. Iako razlika nije bila mala, borba za zlato je bila vrlo interesantna. Naša i reprezentativka Letonije su se smenjivale u vođstvu, ali Rasmane je češće bila na prvoj poziciji. Međutim, Zorana je imala sjajnu završnicu, pogodivši pet „desetki“ u poslednjih šest hitaca, a Rasmane nije imala adekvatan odgovor na takav finiš.

Izuzetno visok plasman ostvarila je i juniorka Niša 1881, Ljiljana Cvetković. Ona je u kvalifikacijama vazdušnom puškom, u kojima su zabeležili izuzetno vredni rezultati, zauzela peto mesto, a potom finale završila na šestoj poziciji.

Od ostalih naših strelaca najbolji plasman ostvarili su Anđelija Stevanović i Aleksa Rakonjac, koji su u svojim kategorijama puškom zauzeli 17, odnosno 19. mesto.

U četvrtak će u svakoj disciplini biti održano još po jedno seniorsko takmičenje.

Vazdušni pištolj, žene: 1. Zorana Arunović (Srbija) 243,7, 2. Agate Rasmane (Letonija) 241,5, 3. Marijami Maršava (Gruzija) 220,8... Kvalifikacije: 1. Major (Mađarska) 583... 3. Arunović 580...

Vazdušna puška, žene: 1. Janet Heg Dueštad (Norveška) 255,0, 2. Olga Taščev (Izrael) 253,7, 3. Eunđi Kvon (Južna Koreja) 231,7... 6. Ljiljana Cvetković 167,3... Kvalifikacije: 1. Dueštad (Norveška) 635,7... 5. Cvetković 633,1... 17. Anđelija Stevanović 630,5... 30. Aleksandra Havran 629,0... 48. Anastasija Živković 627,5...

Vazdušni pištolj, muškarci, kvalifikacije: 1. Čiao Almeida (Brazil) 585... 27. Damir Mikec 573... 65. Dimitrije Grgić 562... 41. Brankica Zarić 561, 42. Jovana Todorović 561...

Vazdušna puška, muškarci, kvalifikacije: 1. Petar Gorša (Hrvatska) 635,0... 19. Aleksa Rakonjac 630,1... 42. Lazar Kovačević 627,4...44. Marko Ivanović 627,3...47. Stevan Jovanović 626,9..

Autor: Jovana Nerić