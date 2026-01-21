SRBIJA SAZNALA RIVALA U POLUFINALU: Italija poslala Hrvatsku kući - ništa od 'balkanskog klasika'

Vaterpolisti Italije slavili su nad Hrvatskom sa 13:10 (3:3, 2:0, 2:4, 6:3) i plasirali se u polufinale Evropskog prvenstva u Beogradu.

Tamo ih čeka okršaj sa selekcijom Srbije, a ovaj duel na programu je u petak od 20.30 časova.

4. četvrtina

Hrvatska je dosad imala čak 20 puta igrača više - Italijani su sjajni u odbrani. Sledi kontra i Italija preko Đanaze stiže do 8:7. Međutim, Hrvatska se brzo trgla i ponovo izjednačuje - 8:8.

Žuvela je skrivio peterac koji je u 9:8 pretvorio Filipo Ferero - 9:8.

Ferero je nakon VAR-a ponovo precizan sa peterca - 10:8.

Na dva minuta do kraja susreta Hrvatska postiže gol - 10:9.

Italija igra sigurno. Mateo Grata povećava prednost Italijana - 11:9. Rino Burić pogađa za 11:10.

Balzarini postiže pogodak za Italiju - 12:10.

3. četvrtina

Italijani su "dodali gas" i ne staju (6:3), ali i Hrvati imaju odgovor (6:4). I opet! Pronašli su put do mreže - 6:5, te polako tope prednost Italije.

Kasija je isključen, Hrvati imaju igrača više i evo gola. Strelac je Harkov - 6:6. Italijani uzvraćaju i stiču novu prednost - 7:6.

Rino Burić postiže drugi gol iz trećeg šuta - 7:7. Hrvati su se opet vratili u igru.

2. četvrtina

Žestoka borba nastavljena je i u drugom periodu. Posle tri minuta igre pao je i prvi gol - strelac je Filipo Ferero (4:3). Mario Del Baso pogađa za 5:3 - Italijani koriste igrača više.

1. četvrtina

Izjednačene snage na početku meča (1:1). Fantastičnom "šraubom" Rino Burić donosi novo izjednačenje Hrvatskoj (2:2). Odmeravanje snaga se nastavilo, pa je prvi period okončan sa - 3:3.

Autor: Iva Besarabić