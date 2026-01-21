Selektor Hrvatske razočaran jer neće igrati protiv Srbije: Rešenja su nam bila van svake pameti

Reprezentacija Italije napravila je iznenađenje i savladala je Hrvatsku sa 13:10 u odlučujućoj utakmici grupe F za plasman u polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu.

To znači da će na megdan Srbiji u petak od 20.30 u Areni reprezentacija Italije, a ne Hrvatske, što su mnogi očekivali.

Očekivao je i nadao se tome i selektor Hrvatske, Ivica Tucak, koji je u izjavi za HRT posle meča rekao da je njegova ekipa odigrala ispod nivoa i da njegov tim u ključnim momentima nije imao prava rešenja.

- Nismo bili vredni pobede, previše dekoncentracije, previše grešaka, igrač više se nametnuo kao problem, nepronalaženje situacija, a onda kada smo pronašli situacije, onda smo ih promašili. Celu utakmicu smo se tražili, trošili previše energije, u bitnim situacijama smo tražili rešenja van svake pameti i zaslužena pobeda Italije.

- Statistički nije bio dobar igrač više, preveliki broj isključenja na obe strane, to je sada takav vaterpolo, imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili, pucali smo i tražili smo individualna rešenja, kada je trebalo da igramo timski i da budemo lucidni, izgubili smo glavu, ostali smo bez igrača u rotaciji. Sve smo pokušali što smo mogli, to sam rekao i igračima, nismo imali pravu energiju - rekao je Ivica Tucak.

Golman i kapiten Hrvatske, Marko Bijač takođe je istakao da "Barakude" nisu bile prave na ovom meču.

- Teška utakmica, nažalost, nismo bili pravi, potrošili smo puno energije da ih stignemo, posle nismo uspeli da se odbranimo, svaki njihov igrač više je bio gol, tu smo pukli. Čestitam Italijanima, danas su bili bolji i to je to. Teško mi je da vruće glave izvlačim neke zaključke - rekao je Marko Bijač za HRT.

Autor: Iva Besarabić