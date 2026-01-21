AKTUELNO

Košarka

KLIPERSI DONELI ODLUKU: Bogdan Bogdanović na trejd listi

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Robert F. Bukaty ||

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović uskoro bi trebalo da promeni sredinu u NBA ligi.

Kako javlja novinar Evan Sajderi, Los Anđeles Klipersi su ga stavili na trejd listu i izvesno je da će sezonu nastaviti u nekom drugom timu.

Bogdanović ove sezone je imao puno problema sa povredama, a samim tim i minutažom, koja je najslabija od kako je u NBA ligi.

Njegov trenutni ugovor je 16.000.000 dolara po godini i ističe na kraju tekuće sezone, pa su Klipersi rešili da ga ponude nekom drugom timu koji bi ga "preuzeo" sa tim uslovima.

Bogdan ove sezone ima osam poena, 2,9 skoka i 2,7 asistencije po utakmici.

Rok za trejdove u NBA ligi je 5. febuar, tako da ima vremena za konačan rasplet i novu stepenicu u karijeri srpskog šutera.

Autor: Iva Besarabić

#Bogdan Bogdanović

#LA Klipers

#Srbija

#nba liga

#trejd lista

POVEZANE VESTI

Domaći

Ipak više nije singl? Procurili snimci sa proslave Olimpijaca, Bogdan Bogdanović steže oko struka zgodnu brinetu, ruka mu krenula malo niže, a ona...

Domaći

Kapiten umalo potopio splav! Pogledajte kako je Bogdan Bogdanović slavio medalju usred Beograda (VIDEO)

Domaći

Ovo su sve ljubavi Bogdana Bogdanovića: Imao je buran ljubavni život, a na listi sve same lepotice: Manekenke, glumice, teniserke....

Košarka

BOGDAN BOGDANOVIĆ O ODLASKU SVETISLAVA PEŠIĆA: Ja mu ne verujem

Košarka

KATASTROFA: Povredio se Bogdan Bogdanović, napustio utakmicu protiv Portugalije

Košarka

Preminuo Dragan TIjanić: Bogdan Bogdanović podelio tužnu vest