Đoković prošao u treće kolo AO: Savladao Italijana Maestrlija, na korak od rekorda

Srpski teniser Novak Đoković pobedio je danas Italijana Frančeska Maestrelija rezultatom 3:0, po setovima 6-3, 6-2, 6-2 i plasirao se u treću rundu Australijan opena.

Meč je trajao dva sata i 15 minuta, a pobeda srpskog tenisera u drugom kolu prvog ovogodišnjeg grend slema je njegova 101. na ovom turniru ukupno.

Đoković je od samog početka nametnuo ritam i pokazao razliku u kvalitetu. Iako je Maestrelli pokušavao da se kroz duže razmene zadrži u setu, srpski teniser je strpljivo čekao priliku i do brejka stigao u ranoj fazi meća. Sigurnim servis-gemovima Novak je priveo prvi set kraju bez većih problema.

U drugom setu Đoković je dodatno podigao nivo igre. Rani brejk mu je omogućio mirniju kontrolu toka seta, dok je Italijan sve teže pronalazio rešenja u razmenama sa osnovne linije.

Novak je bio precizan i agresivan u ključnim momentima, pa je uz još jedan brejk rutinski stigao do vođstva od 2-0. Maestrelli je na početku trećeg seta uspeo da osvoji gem na Đokovićev servis, ali je srpski teniser brzo odgovorio. Usledio je brejk kojim je vratio kontrolu, a zatim i potvrda prednosti. Đoković je delovao sigurno i koncentrisano, držeći meč pod svojom kontrolom, iako se Maestreli se trudio, napadao, ali i grešio.

Uspeo je Italijan da vrati jedan brejk, ali ništa više od toga. Na kraju, posle dva sata i 15 minuta igre, najbolji teniser svih vremena plasirao se u treće kolo.

U trećoj rundi Đoković će se sastati sa Botikom van de Zandshulpom, koji je pobedio Junčenga Šanga.

Đokoviću sada nedostaje samo još jedan trijumf da bi stigao do istorijske 400. pobede na grend slem turnirima.

Autor: Jovana Nerić