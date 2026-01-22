Meridian Fondacija i KK Crvena Zvezda Meridianbet obradovali mališane u Domu Moše Pijade

Pokloni stigli na još jednu adresu!

U okviru aktivnosti crveno-belog karavana, predstavnici KK Crvena zvezda Meridianbeti Meridian Fondacije posetili su mališane u Domu Moše Pijade i obradovali ih pažljivoodabranim poklonima.

Ova poseta deo je šire strategije društveno-odgovornih aktivnosti kluba i Fondacije,usmerenih ka podršci i osnaživanju mladih generacija.

“Za nas je svaki osmeh mališana razlog da nastavimo sa ovakvim inicijativama. Decazaslužuju radost i pažnju, a mi želimo da im kroz Crveno-beli karavan pokažemo kolikosu važna i koliko nam je stalo,” istakli su iz Meridian Fondacije.

Ova aktivnost nije izolovan događaj – deo je kontinuiranog angažmana kluba iFondacije, koji obuhvata niz akcija i projekata namenjenih deci i zajednici.

Kroz ovakve posete, mališani imaju priliku da se raduju, razvijaju pozitivne vrednosti iosećaju podršku zajednice koja brine o njihovoj budućnosti.

Meridian Fondacija i KK Crvena zvezda svojim aktivnostima nastoje da pokažu dasport i društvena odgovornost mogu ići ruku pod ruku – stvarajući pozitivne trenutke, alii dugoročni doprinos zajednici.

Crveno-beli karavan nastaviće da putuje, donoseći radost i osmehe deci u različitimustanovama i okruženjima.

Autor: Pink.rs