'TREBA NAM MENTALITET DA SE BORIMO SA OBE STRANE' Đoan Penjaroja otkrio šta je neophodno da Partizan uradi da bi pobedio Hapoel

Košarkaši Partizana u petak uveče posle pobede u Minhenu protiv Bajerna, ponovo igraju u istom gradu zbog zauzetosti Beogradske arene, s tim da će im ovoga puta protivnik biti Hapoel iz Tel Aviva.

Susret se igra od 20.30 časova, a trener Đoan Penjaroja dan ranije je stao pred srpske medije u Minhenu i posle treninga rekao kako se oseća posle prve pobede u Partizanu u Evroligi.

- Da, dobro je, dobar je osećaj, posebno prošle noći, mogli smo malo da uživamo, ali sada se spremamo za sledeću tešku utakmicu protiv najboljeg tima u Evroligi. Važno je igrati i pobediti na gostovanju, važno je igrati konzistentnije u odnosu na prošle utakmice.

Hapoel je odličan tim, kako kaže Penjaroja, trenutno je i lider na tabeli.

- Sjajan tim, odličan trener. Trenutno su lideri Evrolige, igraju dobro u napadu, imaju mnogo talentovanih igrača. Igrali su sjajno, sa mnogo kontakta u prošlom meču. Jedni su od najboljih i moramo da igramo dobro kako bismo nešto uradili.

Kaže da će neophodno za pobedu biti da Partizan pokaže dobar mentalitet, kao i na prošlom meču.

- Dobra vesti je da je Vanja tu, oporavio se od virusa. Jasno je da smo igrali bez par igrača prošlu utakmicu, ali su sada tu, videćemo sutra, biće drugačije u odnosu na Bajern. Treba nam dobar mentalitet da se borimo na obe strane terena. Ako budemo igrali zajedno, onda možda budemo i uspeli da pobedimo.



Autor: Jovana Nerić