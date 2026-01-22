Mercedes predstavio bolid za novu sezonu u šampionatu F1: Nastavićemo da se trudimo u narednim mesecima (FOTO)

AKTUELNO

Ekipa Mercedesa predstavila je danas novi bolid "W17" za predstojeću sezonu u šampionatu Formule jedan, saopšteno je na zvaničnom sajtu takmičenja.

Novi model bolida je srebrno-crne boje, a podseća na model Mercedesa "W16" iz 2025. godine.

Za ekipu Mercedesa u 2026. godini voziće Britanac Džordž Rasel i Italijan Kimi Antoneli.

"F1 će pretrpeti značajne promene u ovoj godini, a mi smo spremni za tu tranziciju. Novi propisi zahtevaju inovacije i apsolutni fokus u svakom području performansi. Naš rad na novom bolidu, kao i dugoročni razvoj pogonske jedinice i naprednih održivih goriva sa Petronasom, odražava taj pristup. Objavljivanje prvih slika 'W17' je naredni korak u tom procesu. To predstavlja kolektivni, kontinuirani napor naših timova u Briksvortu i Brakliju. Nastavićemo da se trudimo u narednim mesecima", izjavio je direktor Mercedesa Toto Volf.

Nova sezona u šampionatu F1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije.

