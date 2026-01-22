SRBIJA - DOMAĆIN KOJI POSTAVLJA SVETSKE STANDARDE! VELIKI TEST ZA SRPSKI MMA: Najmasovnije Evropsko prvenstvo stiže u Beograd 2026!

Beograd će od 5. do 15. februara 2026. godine postati centar evropskog, ali i svetskog amaterskog MMA sporta, jer ovakav šampionat nije viđen u poslednjih 12 godina, otkako je „IMMAF“ krovna federacija osnovana.

Glavni grad Srbije ugostiće Evropsko prvenstvo u MMA, u organizaciji MMA Saveza Srbije i IMMAF - svetske MMA federacije, događaj koji će, po svim relevantnim parametrima, predstavljati najmasovniji amaterski MMA šampionat ikada organizovan na bilo kom kontinentu, veći čak i od Svetskog prvenstva održanog prethodne godine.

Sa očekivanih 1.000 takmičara iz cele Evrope, ovo prvenstvo ne samo da ruši sve dosadašnje evropske rekorde, već postavlja novi globalni standard u istoriji MMA sporta. Po obimu, organizacionoj složenosti, sportskom kvalitetu i međunarodnom značaju, ovakav format i kontinuitet takmičenja do sada nisu viđeni, ni u Evropi, ni u svetu.

SRBIJA - DOMAĆIN KOJI POSTAVLJA SVETSKE STANDARDE

Poveravanje organizacije IMMAF Evropskog prvenstva predstavlja najveće priznanje koje je Srbija do sada dobila u amaterskom MMA sportu, i to priznanje nije došlo slučajno.

U protekle četiri godine, MMA Savez Srbije uspešno je organizovao jedno svetsko i dva evropska prvenstva, demonstrirajući visok nivo profesionalizma, organizacione stabilnosti i međunarodne pouzdanosti. Takav kontinuitet velikih takmičenja prirodno je skrenuo pažnju najznačajnijih regionalnih i svetskih MMA promocija, od kojih su mnoge već zakoračile na srpsko tržište, dok su druge Beograd i Srbiju jasno pozicionirale kao ključnu tačku svojih razvojnih planova.

U poslednje tri godine, reprezentacija Srbije osvojila je čak 32 međunarodne medalje, potvrdivši status jedne od najbrže rastućih i najrespektabilnijih MMA nacija na svetu. Na domaćem terenu, Srbija će nastupiti sa 45 reprezentativaca u svim uzrasnim kategorijama, što je ujedno najbrojniji nacionalni tim u istoriji srpskog MMA-a.

Time Beograd ne dobija samo ulogu domaćina, već se pozicionira kao ključna tačka razvoja MMA sporta na globalnoj mapi.

FESTIVAL MMA SPORTA: DVE NEDELJE VRHUNSKOG TAKMIČENJA U HALI PIONIR

IMMAF Evropsko prvenstvo biće centralni stub MMA Festivala sporta, dvonedeljnog događaja koji u hali Pionir objedinjuje vrhunski takmičarski MMA, razvoj mladih talenata, međunarodnu sportsku razmenu i snažan promotivni i turistički efekat za Beograd i Srbiju.

Pored amaterskog šampionata, festival će biti zaokružen i velikim profesionalnim MMA spektaklom BRAVE Combat Federation, zakazanim za 14. februar, koji će publici predstaviti najistaknutija imena i najperspektivnije borce srpskog MMA-a na jednoj od najznačajnijih svetskih profesionalnih scena.

Februar 2026. godine predstavljaće istorijski momenat za srpski i evropski MMA. Beograd neće biti samo domaćin rekordnog prvenstva, već mesto na kome se jasno vidi dokle je MMA sport stigao i u kom pravcu ide.



Autor: Jovana Nerić