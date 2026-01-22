KAPITEN SRBIJE PRED VELIKI MEČ U ARENI: Nadam se da će protiv Italije biti naša najbolja utakmica do sada

Najzanimljvije bitke vodiće se od petka do nedelje u Beogradskoj areni. Vaterpolisti Srbije će u petak od 20.30 na megdan Italiji, a u drugom polufinalu sastaće se Mađarska i Grčka.

Kapiten Srbije Nikola Jakšić veruje da "delfini" mogu da prikažu još bolja izdanja u odnosu na sva prethodna na ovom turniru…

-Napredovali smo iz meča u meč, ali još nismo dostigli nivo koji želimo. Nadam se da će utakmica protiv Italije biti naša najbolja utakmica do sada - rekao je na konferenciji za medije kapiten vaterpolista Nikola Jakšić.

Prvi poraz Srbija je doživela pre dva dana protiv Crne Gore – ali taj rezultat ne bi trebalo da ima uticaj na ekipu.

-Iskreno se nadam da ne, ali videćemo sutra. Mislim da je tim spreman i daćemo sve od sebe jer igramo protiv fantastične reprezentacije. Moramo da damo maksimum ako želimo pobedu.

Uz pomoć publike sigurno da će i polufinale biti lakše, a i onaj naredni meč – o kome se još ne priča.

-Nadam se da će tribine biti pune kao na meču protiv Španije i Mađarske, pričam samo o polufinalu i jedino o tome razmišljamo, ne samo ja, već i ceo tim - podvukao je Nikola Jakšić.

