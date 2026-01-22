ZVEZDA OBEZBEDILA EVROPSKO PROLEĆE: Crveno-beli nadigrali Malme, čudesni Kostov pred skautima evropskih velikana doneo tri ogromna boda

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7.kola Lige Evrope.
Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Kostov u 16. minutu.
Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.
U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.
TOK MEČA:
DRUGO POLUVREME:
81. minut - Zvezda želi drugi gol
Crveno-beli ne žele da se brane, pritiskaju domaćina.
75. minut - Trostruka izmena Stankovića
Umesto Lučića, Kataija i Arnautovića u igri su Ivanić, Duarte i Stanković.
72. minut - Prvi žuti karton za Zvezdu
Lučić je dobio javnu opomenu.
70. minut - Zvezda i dalje napada
Još uvek nema promene rezultata u Malmeu.
63. minut - Nova šansa za Zvezdu
Još jedna prilika za Zvezdu, nakon oduzete lopte posle presinga, lopta dolazi do Elšnika, koji iskosa sa leve strane šutira zamalo pored gola.
58. minut - Sjajan šut Seola
Nakon kornera sa desne strane i odbitka, lopta dolazi do Seola koji silovitom šutira, lopta odlazi tik pored stative gola Malmea
54. minut - Prvi žuti karton
Dobio ga je igrač Malmea Busanelo, zbog starta sa leđa na Kostovu.
52. minut - Zvezda napada i nastavku
Crveno-beli dominiraju, žele i drugi pogodak koji bi verovatno rešio pitanje pobednika
46. minut - Počelo je drugo poluvreme
Nastavljena je utakmica u Malmeu.
PRVO POLUVREME:
45. minut - Nadoknada
Prvo poluvreme je produženo za jedan minut.
36. minut - Zvezda dominira
Crveno-beli dominiraju za sada. Deluje da su blizu i drugog pogotka.
26. minut - Novi pokušaj Kataija
Odlično je Katai šutirao sa nekih 20 metara u levi donji ugao Elborga. Golman Malmea je krajnjim naporom skrenuo loptu u korner.
22. minut - Zvezda kontroliše ritam
Crveno-beli nakon vodećeg gola diktiraju ritam utakmice
16. minut - GOOL - 0:1 - Kostov!
Sjajna akcija crveno-belih. Elšnik je izbacio Arnautovića, ovaj spojio sa golom mladog Kostova koji je u padu loptu plasirao u mrežu.
11. minut - Inicijativa crveno-belih
Zvezda je potpuno preuzela inicijativu i dominira u posedu lopte.
8. minut - Pokušaj Lučića
Lepo je zavrnuo rivala na desnoj strani, prebacio loptu na levu nogu,a li je šutirao neprecizno.
5. minut - Prva šansa za Zvezdu
Lučić je uposlio slobodnog Kataija, koji iskosa sa leve strane šutira pravo u Elborga.
2. minut - Velika šansa za Malme
Kakva šansa za Malme! Pogrešili su Tiknizijan i Veljković, Enkong je prošao po desnoj strani, izašao ispred Mateusa, ali je srećom šutirao pored gola.
1. minut - Utakmica je počela
Počeo je susret u Malmeu. Sjajna atmosfera na stadionu "Eleda".
Sastavi:
Malme (4-4-2): Elborg - Karlsonm, Janson, Rosler, Busanelo - Bolin, Lundberg, Busuladžić, Skogmar - Bothajm, Ekong
Crvena zvezda (4-2-3-1) Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Kostov, Katai - Arnautović.
Autor: Iva Besarabić