ZVEZDA OBEZBEDILA EVROPSKO PROLEĆE: Crveno-beli nadigrali Malme, čudesni Kostov pred skautima evropskih velikana doneo tri ogromna boda

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7.kola Lige Evrope.

Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Kostov u 16. minutu.

Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.

U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

TOK MEČA:

DRUGO POLUVREME:

81. minut - Zvezda želi drugi gol

Crveno-beli ne žele da se brane, pritiskaju domaćina.

75. minut - Trostruka izmena Stankovića

Umesto Lučića, Kataija i Arnautovića u igri su Ivanić, Duarte i Stanković.

72. minut - Prvi žuti karton za Zvezdu

Lučić je dobio javnu opomenu.

70. minut - Zvezda i dalje napada

Još uvek nema promene rezultata u Malmeu.

63. minut - Nova šansa za Zvezdu

Još jedna prilika za Zvezdu, nakon oduzete lopte posle presinga, lopta dolazi do Elšnika, koji iskosa sa leve strane šutira zamalo pored gola.

58. minut - Sjajan šut Seola

Nakon kornera sa desne strane i odbitka, lopta dolazi do Seola koji silovitom šutira, lopta odlazi tik pored stative gola Malmea

54. minut - Prvi žuti karton

Dobio ga je igrač Malmea Busanelo, zbog starta sa leđa na Kostovu.

52. minut - Zvezda napada i nastavku

Crveno-beli dominiraju, žele i drugi pogodak koji bi verovatno rešio pitanje pobednika

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Nastavljena je utakmica u Malmeu.

PRVO POLUVREME:

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme je produženo za jedan minut.

36. minut - Zvezda dominira

Crveno-beli dominiraju za sada. Deluje da su blizu i drugog pogotka.

26. minut - Novi pokušaj Kataija

Odlično je Katai šutirao sa nekih 20 metara u levi donji ugao Elborga. Golman Malmea je krajnjim naporom skrenuo loptu u korner.

22. minut - Zvezda kontroliše ritam

Crveno-beli nakon vodećeg gola diktiraju ritam utakmice

16. minut - GOOL - 0:1 - Kostov!

Sjajna akcija crveno-belih. Elšnik je izbacio Arnautovića, ovaj spojio sa golom mladog Kostova koji je u padu loptu plasirao u mrežu.

11. minut - Inicijativa crveno-belih

Zvezda je potpuno preuzela inicijativu i dominira u posedu lopte.

8. minut - Pokušaj Lučića

Lepo je zavrnuo rivala na desnoj strani, prebacio loptu na levu nogu,a li je šutirao neprecizno.

5. minut - Prva šansa za Zvezdu

Lučić je uposlio slobodnog Kataija, koji iskosa sa leve strane šutira pravo u Elborga.

2. minut - Velika šansa za Malme

Kakva šansa za Malme! Pogrešili su Tiknizijan i Veljković, Enkong je prošao po desnoj strani, izašao ispred Mateusa, ali je srećom šutirao pored gola.

1. minut - Utakmica je počela

Počeo je susret u Malmeu. Sjajna atmosfera na stadionu "Eleda".

Sastavi:

Malme (4-4-2): Elborg - Karlsonm, Janson, Rosler, Busanelo - Bolin, Lundberg, Busuladžić, Skogmar - Bothajm, Ekong

Crvena zvezda (4-2-3-1) Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Krunić, Elšnik - Lučić, Kostov, Katai - Arnautović.

Autor: Iva Besarabić