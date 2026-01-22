Vaterpolisti Crne Gore izjednačili najgori rezultat u istoriji na EP

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore pobedila je Rumuniju 21:15 u utakmici za sedmo mesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu i tako okončala učešće na, za njih, neuspešnom turniru. Ipak, pamtiće pobedu protiv Delfina.

Crnogorci su pre dva dana naneli prvi poraz Srbiji 15:13, koji nije zaboleo naše momke, ali ih je upozorio da će u polufinalu protiv Italije to morati da bude na daleko višem nivou.

Crnogorci su protiv Rumuna poveli 4:3 na kraju prve četvrtine, a zatim imali 10:6 na poluvremenu. Pitanje pobednika rešili su vođstvom od pet golova na kraju trećeg kvartala i na kraju zauzeli sedmo mesto u Evropi.

Balša Vučković je bio najefikasniji u timu Crne Gore sa šest golova, pet je dodao Dušan Matković, dok je Vlad Georgesku na drugoj strani postigao pet.

Crna Gora u istoriji ima jedno zlato, dva srebra i bronzu na EP, ali je bez medalje na drugom prvenstvu zaredom. Ujedno, izjednačili su svoj najgori rezultat ikada na šampionatu Starog kontinenta, pošto su i 2022. u Splitu bili sedmi.

