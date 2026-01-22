RUKOVODSTVO ZVEZDE SA PRIJATELJIMA! Proslava nakon što su crveno-beli savladali Malme i obezbedili EVROPSKO PROLEĆE (FOTO)

Crvena zvezda je još jednom pokazala karakter tamo gde je najteže – na gostujućem terenu

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Jedini gol postigao je Vasilije Kostov 16. minutu, pa je Zvezda prvi put u klupskoj istoriji ostvarila četiri uzastopne pobede u evropskom takmičenju.

U Malmeu je ekipa igrala hrabro, disciplinovano i sa jasnom idejom, noseći teret velike utakmice bez straha. Iako daleko od kuće, podrška sa tribina se čula, a u Malmeu se okupilo preko 2.000 navijača Crvene zvezde.

Sve to je iz lože stadiona "Elada" pratio i generalni direktor kluba Zvezdan Terzić.

Meč su iz Malmea pratili i Aleksandar Antić, Živorad Vasić, Milenko Marin, Željko Joksimović, Saša Milovanović...

Oni su zajedno proslavili veliku pobedu crveno-belih koji nakon ovoga trijumfa imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu i evropsko proleće.

Autor: Iva Besarabić