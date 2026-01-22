STANKOVIĆ ČVRSTO NA ZEMLJI POSLE TRIJUMFA U MALMEU: Svaku loptu u Evropi na gostovanju treba krvavo da zaradiš...

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Vasilije Kostov u 16. minutu.

Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.

U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Na konferenciji za medije posle utakmice govorio je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Nisam osetio hladnoću, adrenalin, pogotovu kad si u Zvezdi. Pričali smo o duhu tima, da se ne odustaje, da ne tražiš izmenu na prvu. To je izgledalo tako i večeras. Treba da budemo sa nogama na zemlji. Nikad nije lako pobediti utakmicu. Malmeu prvenstvo i raspored nije izašao u susret. Svaku loptu krvavo treba da zaradiš u Evropi u gostima. Momci su sve odradili fenomenalno. Ima prostora za boljitak, za neiznuđene greške, mogli smo dati još jedan-dva gola, to bi nam olakšalo završnicu. Uvek neka lopta može da zaluta. Možda sam nekoga iznenadio sa sastavom, sebe nisam. Igrali smo četiri utakmice u 12 dana da bih imao sliku ko šta može. To su neke tehničke, taktičke stvari. Još jednom svaka čast igračima. Četvrta pobeda u nizu je i zasluga Vlade Milojevića, koji je odradio fenomenalan posao. Početak je bio težak, posle je zategao i doveo nas u situaciju da igramo evropsko proleće. Da li 16, da li osmina finala. Nosimo dosta lepih stvari posle ove utakmice", rekao je Stanković i nastavio:

Dobio sam dosta odgovora večeras. Što budemo imali širi roster, biće nam lakše.

Autor: Iva Besarabić