DEBAKL HRVATSKE ZA KRAJ: Španija preslišala 'barakude' i zauzela peto mesto na EP u Beogradu

Foto: Tanjug AP/Luca Bruno

Vaterpolisti Španije zauzeli su peto mesto na Evropskom prvenstvu u Beogradu, pošto su u utakmici za plasman pobedili Hrvatsku sa 17:9 (3:0, 4:2, 6:5, 4:2).

Najbolji učinak u pobedničkoj selekciji imao je Bernat Sanahudža sa pet golova.

U selekciji Hrvatske bolji od ostalih je bio Konstantin Harkov sa tri pogotka.

Ranije danas Crna Gora je u borbi za sedmo mesto savladala Rumuniju sa 21:15, Francuska je zauzela deveto mesto pobedom nad Gruzijom 16:13, a Holandija je 11. nakon pobede nad Turskom 25:8.

Sutra su na programu oba polufinala. Od 17.00 u Beogradskoj areni igraju Grčka i Mađarska, a od 20.30 se sastaju Srbija i Italija.

