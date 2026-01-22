TERZIĆ PONOSAN NA ZVEZDU I STANKOVIĆA: Ovo je naša najbolja evropska utakmica u poslednjih nekoliko godina...

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Malme na gostovanju rezultatom 0:1 u utakmici 7. kola Lige Evrope.

Strelac pobedonosnog gola za Zvezdu bio je Kostov u 16. minutu.

Nakon ovog trijumfa crveno-beli imaju 13 bodova i obezbedili su plasman u nokaut fazu.

U slučaju pobede nad Seltom crveno-beli imaju šanse i da završe među prvih osam i plasiraju se direktno u osminu finala. Ipak to će zavisiti i od ostalih rezultata.

Poslednje kolo Lige Evrope na programu je 29. januara.

Svoje impresije nakom meča izneo je generalni direktor crveno-belih Zvezdan Terzić.

"Odigrali smo sjajnu utakmicu, mislim da je ovo možda i naša najbolja evropska utakmica u poslednjih nekoliko godina. Još jednom smo pokazali da imamo izvanredan tim. Ne pamtim kada smo u evropskoj utakmici, dok vodimo, u gostima, igrali ovako visok presing i sve vreme pritiskali protivnika. Posebno mi je drago zbog Dekija Stankovića, ovo mu je bila prva utakmica i znam koliko mu je značilo da startuje pobedom. Sve čestitke i Dekiju i kompletnom stručnom štabu, koji su fenomenalno pripremili utakmicu. Sve čestitke našim igračima, ostavili su srce na terenu. Ostvarili smo cilj, obezbedili proleće u Evropi i još jednom potvrdili snagu Crvene zvezde na evropskoj sceni. Ova pobeda je dokaz kontinuiteta, stabilnosti i ambicije kluba na veliki ponos svih zvezdaša. Pozivam sve naše navijače, iz Srbije i regiona, da u četvrtak dođu u što većem broju, da napune Marakanu i pomognu našim sjajnim igračima da pobedom nad Seltom obezbedimo plasman među osam najboljih u Ligi Evrope.", rekao je Terzić.

Autor: Iva Besarabić