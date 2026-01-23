Nikola Jokić se vratio na teren: Odlične vesti iz Amerike za Denver i Srbiju, snimak zapalio mreže (VIDEO)

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić (30) zagrevao se sa saigračima pred meč Denvera i Vašingtona (107:97) u NBA ligi, ali je utakmicu očekivano proveo na klupi, pošto se još nije u potpunosti oporavio od povrede.

Tim iz Kolorada je u ovog petka upisao pobedu protiv Vašingtona rezultatom 107:97, a to je ujedno bio i 13. uzastopni meč koji je srpski as propustio zbog problema sa levim kolenom. Međutim, scena viđena na parketu pre početka utakmice dala je ozbiljan razlog za optimizam, kako navijačima Denvera, tako i ljubiteljima košarke u Srbiji.

Američka novinarka Kejti Ving objavila je snimak na kojem se vidi kako se Jokić zagreva pred okršaj sa Vašingtonom, ponovo na parketu i u pokretu. Iako povreda još nije u potpunosti sanirana, oporavak protiče prema planu, što je nedavno potvrdio i trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Tačan datum povratka trostrukog MVP-ja najjače lige sveta još uvek nije poznat, ali video prilog ispod budi nadu da bi korpulentni centar poreklom iz Sombora mogao da se vrati ranije nego što se očekivalo. Pogledajte.

Nikola Jokić getting some pregame work in ahead of Nuggets vs Washington. He’s still out with the knee injury but is moving well here pic.twitter.com/CNeL3HbrEz — Katy Winge (@katywinge) 22. јануар 2026.

Autor: A.A.