Nikola Jokić se vratio na teren: Odlične vesti iz Amerike za Denver i Srbiju, snimak zapalio mreže (VIDEO)

Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić (30) zagrevao se sa saigračima pred meč Denvera i Vašingtona (107:97) u NBA ligi, ali je utakmicu očekivano proveo na klupi, pošto se još nije u potpunosti oporavio od povrede.

Tim iz Kolorada je u ovog petka upisao pobedu protiv Vašingtona rezultatom 107:97, a to je ujedno bio i 13. uzastopni meč koji je srpski as propustio zbog problema sa levim kolenom. Međutim, scena viđena na parketu pre početka utakmice dala je ozbiljan razlog za optimizam, kako navijačima Denvera, tako i ljubiteljima košarke u Srbiji.

Američka novinarka Kejti Ving objavila je snimak na kojem se vidi kako se Jokić zagreva pred okršaj sa Vašingtonom, ponovo na parketu i u pokretu. Iako povreda još nije u potpunosti sanirana, oporavak protiče prema planu, što je nedavno potvrdio i trener Nagetsa Dejvid Adelman.

Tačan datum povratka trostrukog MVP-ja najjače lige sveta još uvek nije poznat, ali video prilog ispod budi nadu da bi korpulentni centar poreklom iz Sombora mogao da se vrati ranije nego što se očekivalo. Pogledajte.

