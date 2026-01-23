AKTUELNO

Deset godina zlatne istorije, a Srbija i dalje u samom vrhu! Večeras meč za finale

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Pre tačno 10 godina, 23. januara 2016. godine vaterpolo reprezentacija Srbije je osvojila zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Trenutak za pamćenje, medalja za čast i dokaz dominacije srpskih vaterpolista u Beogradu – jer ovo je bilo treće uzastopno najsjajnije odličje.

Tačno 16.000 ljudi bodrilo je Delfine u Beogradskoj areni kada su u finalu savladali Crnu Goru 10:8 (1:3, 2:1, 3:2, 4:2). Ostvarili su sedam pobeda iz isto toliko utakmica – U grupnoj fazi su redom padale Hrvatska, Malta i Francuska, u osmini finala Slovačka, u četvrtfinalu Rusija, da bi u polufinalu potopili i Grčku.

Selektor naše reprezentacije tada je bio Dejan Savić, a pomoćnik mu je bio Uroš Stevanović, sadašnji šef stručnog štaba. Od vaterpolista koji danas igraju polufinale protiv Italije, kapicu sa zastavom Srbije nosili su: Nikola Jakšić, Dušan Mandić, Miloš Ćuk, Sava Ranđelović.

Ne smemo zaboraviti i ostale vaterpoliste koji su podjednako pomogli da Srbija nastavi dominaciju u Evropi: Gojko Pijetlović, Živko Gocić, Duško Pijetlović, Slobodan Nikić, Milan Aleksić, Filip Filipović, Andrija Prlainović, Stefan Mitrović i Branislav Mitrović.

Autor: A.A.

