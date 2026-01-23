SRPKINJA STIGLA U TREĆE KOLO AUSTRALIJAN OPENA! Aleksandra Krunić odlična u dublu

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Australijan opena.

Krunić i Danilina su u drugom kolu u Melburnu pobedile Dariju Kasatkinu i Arinu Rodionovu posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 28 minuta.

Srpska i kazahstanska teniserka su šest puta uzele servis australijskom dublu, dok su Kasatkina i Rodionova osvojile tri brejka.

Данилина мен Крунич Аустралия ашық чемпионатының жұптық сынында үшінші айналымға шықты 💪#AO26 pic.twitter.com/mir4rogk5s — Kazakhstan Tennis Federation (@ktf_kz) 23. јануар 2026.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između slovačko-britanskog para Tereze Mihalikove i Olivije Nikols i australijskog tandema Storm Hanter i Maje Džoint.

Autor: A.A.