SRPKINJA STIGLA U TREĆE KOLO AUSTRALIJAN OPENA! Aleksandra Krunić odlična u dublu

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/WU HONG ||

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u osminu finala Australijan opena.

Krunić i Danilina su u drugom kolu u Melburnu pobedile Dariju Kasatkinu i Arinu Rodionovu posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 28 minuta.

Srpska i kazahstanska teniserka su šest puta uzele servis australijskom dublu, dok su Kasatkina i Rodionova osvojile tri brejka.

Aleksandra Krunić i Ana Danilina će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između slovačko-britanskog para Tereze Mihalikove i Olivije Nikols i australijskog tandema Storm Hanter i Maje Džoint.

Autor: A.A.

#Aleksandra Krunić

#Australijan open

#Tenis

