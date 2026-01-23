SAVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU! Selektor Crne Gore nakon Evropskog prvenstva: Nismo zadovoljni, previše je znakova pitanja!

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore završila je učešće na Evropskom prvenstvu osvajanjem sedmog mesta, a legendarni stručnjak Dejan Savić sumirao je utiske nakon poslednjeg meča. Iako je turnir završen pobedom, popularni "Deki" ističe da prostora za slavlje nema.

"Previše primljenih golova i oscilacija"

Savić je ukazao na ključne probleme u igri svoje ekipe koji su ih koštali boljeg plasmana.

– Igrači su bili motivisani, znali su da je bitno. S druge strane, opet smo imali oscilacije i previše primljenih golova. Zaslužena naša pobeda, ali ponovo sa nekim znakovima pitanja. Turnir je završen, mislim da ne možemo da budemo zadovoljni – iskren je bio Savić.

Selektor je objasnio da je fokus bio na meču sa Mađarskom, ali da ekipa nije imala snage za sve izazove. – Bacili smo sve na meč sa Mađarskom, a protiv Španije smo bili nemoćni. Bilo je pozitivnih stvari, znamo koje mane su nam ostale i to moramo da ispravljamo.

Prognoza za polufinale: "Pogrešio sam za Španiju"

Savić se osvrnuo i na samu završnicu prvenstva i polufinalne parove (Grčka–Mađarska i Srbija–Italija). Priznao je da je njegova ranija prognoza bila skoro savršena.

– Rekao sam da će biti četiri ekipe sa Svetskog prvenstva u Singapuru u polufinalu. Pogrešio sam za jednu – rekao je Savić, aludirajući na Španiju koja je takmičenje završila kao peta, dok je Holandiju pohvalio kao najprijatnije iznenađenje turnira.

Sledeća stanica: Svetski kup

Vremena za odmor nema, jer vaterpoliste već u aprilu očekuju novi izazovi. Savić je potvrdio da će se osloniti na trenutne snage. – Neće biti dodatne selekcije. Moramo da vidimo Svetski kup početkom aprila. Ovde se igrao odličan vaterpolo, timovi koji su u polufinalu su prikazali najviše – zaključio je selektor "ajkula".

Autor: Dalibor Stankov