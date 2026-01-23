AKTUELNO

Ostali sportovi

NAJBOLJA SPORTISTKINJA SRBIJE STIŽE NA BANJICU: Angelina Topić glavna zvezda Beogradskog mitinga!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Bernat Armangue ||

Ljubitelji atletike u Srbiji dobili su sjajnu vest – Angelina Topić, zvanično najbolja sportistkinja naše zemlje za 2025. godinu, potvrdila je učešće na predstojećem "Belgrade Indoor Meeting-u".

Jedanaesti po redu miting održaće se 11. februara u Atletskoj dvorani na Banjici, a Angelina dolazi sa oreolom svetske dive koja je prošle godine pokorila mnoga borilišta.

Angelina: "Jedva čekam domaću publiku"

Mlada rekorderka ne krije uzbuđenje što će ponovo skakati pred svojom publikom, gde je i prošle godine trijumfovala u sjajnoj atmosferi.

– Trenutno smo u završnoj fazi priprema i sve ide po planu. Iza nas su dva uspešna kampa, najteži deo je prošao i sa uzbuđenjem čekam početak sezone 26. januara u Poljskoj. Beogradski miting mi je uvek poseban i nadam se što boljem rezultatu u punoj dvorani – poručila je Topić.

Cilj je Svetsko prvenstvo

Iako ima samo 20 godina, Angelina u nogama ima evropsko srebro iz Apeldorna i svetsku bronzu iz Tokija, gde se pridružila Ivani Španović kao jedina srpkinja sa medaljom na otvorenom prvenstvu sveta. Formu tempira za mart i Svetsko prvenstvo u dvorani, koje se takođe održava u Poljskoj.

Spektakl na Banjici

Beogradski miting je odavno postao prestižna stanica na mapi svetske atletike, a dolazak Angeline Topić garantuje popunjene tribine i vrhunske rezultate. Pored domaće zvezde, očekuje se učešće brojnih svetskih imena koja će 11. februara testirati snagu na beogradskom tartanu.

Autor: Dalibor Stankov

#Angelina Topić

#Atletika

#Atletski savez Srbije

#Banjica

#Beogradski miting

#Sport

#skok uvis

#vesti

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ANGELINA TOPIĆ OSVOJILA ZLATNI MITING: Velika nada srpske atletike pobedila uz treći rezultat sezone

Ostali sportovi

Angelina Topić poslala jaku poruku pred start nove borbe, javila se njena čuvena mama i pecnula je pred svima

Ostali sportovi

'ZA MENE JE BEOGRAD NAJVAŽNIJI' Milica Gardašević pred atletski spektakl u srpskoj prestonici: Očekujem daleke skokove

Ostali sportovi

Ne viđamo je često u ovakvom izdanju! Angelina Topić objavila fotku iz kola: Popravlja šminku u svojoj besnoj mašini

Ostali sportovi

OLIMPIJSKI KOMITET PROGLASIO NAJUSPEŠNIJE! Aleksandar Komarov i Angelina Topić stigli do zasluženih priznanja! (FOTO)

Ostali sportovi

NOVI USPEH MLADE ATLETIČARKE - Angelina Topić oborila državni rekord!