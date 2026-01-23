NAJBOLJA SPORTISTKINJA SRBIJE STIŽE NA BANJICU: Angelina Topić glavna zvezda Beogradskog mitinga!

Ljubitelji atletike u Srbiji dobili su sjajnu vest – Angelina Topić, zvanično najbolja sportistkinja naše zemlje za 2025. godinu, potvrdila je učešće na predstojećem "Belgrade Indoor Meeting-u".

Jedanaesti po redu miting održaće se 11. februara u Atletskoj dvorani na Banjici, a Angelina dolazi sa oreolom svetske dive koja je prošle godine pokorila mnoga borilišta.

Angelina: "Jedva čekam domaću publiku"

Mlada rekorderka ne krije uzbuđenje što će ponovo skakati pred svojom publikom, gde je i prošle godine trijumfovala u sjajnoj atmosferi.

– Trenutno smo u završnoj fazi priprema i sve ide po planu. Iza nas su dva uspešna kampa, najteži deo je prošao i sa uzbuđenjem čekam početak sezone 26. januara u Poljskoj. Beogradski miting mi je uvek poseban i nadam se što boljem rezultatu u punoj dvorani – poručila je Topić.

Cilj je Svetsko prvenstvo

Iako ima samo 20 godina, Angelina u nogama ima evropsko srebro iz Apeldorna i svetsku bronzu iz Tokija, gde se pridružila Ivani Španović kao jedina srpkinja sa medaljom na otvorenom prvenstvu sveta. Formu tempira za mart i Svetsko prvenstvo u dvorani, koje se takođe održava u Poljskoj.

Spektakl na Banjici

Beogradski miting je odavno postao prestižna stanica na mapi svetske atletike, a dolazak Angeline Topić garantuje popunjene tribine i vrhunske rezultate. Pored domaće zvezde, očekuje se učešće brojnih svetskih imena koja će 11. februara testirati snagu na beogradskom tartanu.

