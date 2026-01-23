ZVEZDA PUŠTA KARTE ZA SELTU: Od ponedeljka prodaja na blagajnama, evo koliko koštaju ulaznice za evropsko proleće

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da u ponedeljak, 26. januara, počinje prodaja ulaznica na blagajnama stadiona „Rajko Mitić“ za meč poslednjeg kola Lige Evrope protiv španske Selte.

Utakmica se igra u četvrtak, 29. januara od 21 sat, a crveno-beli u ovaj duel ulaze nakon velike pobede nad Malmeom (1:0) kojom su osigurali nastavak takmičenja u Evropi.

Cene karata po tribinama:

Sever i Jug: 1.200 dinara

Istok: 2.200 dinara

Zapad: 2.600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“: 8.000 dinara

Radno vreme blagajni:

Navijači karte mogu kupiti onlajn, dok će blagajne na Marakani raditi po sledećem rasporedu:

Ponedeljak – Sreda: od 10 do 18 časova.

Četvrtak (dan utakmice): od 12 sati pa sve do početka meča.

Borba za prvih osam

Crvena zvezda se trenutno nalazi na 11. mestu sa 13 osvojenih bodova, dok je Selta na 14. poziciji sa bodom manje. Pobeda u ovom meču mogla bi ekipi Dejana Stankovića da donese plasman među prvih osam ekipa na tabeli, što garantuje direktan prolaz u osminu finala bez igranja baraža.

Iz kluba su pozvali navijače da ispune stadion, naglasivši da je podrška sa tribina presudna za ostvarenje istorijskog rezultata na evropskoj sceni.

Autor: Dalibor Stankov