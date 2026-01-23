Đorđe Bulić među 20 najmoćnijih vladara srpskog sporta! Marljivim radom i potpunom posvećenošću poslu, sport na opštini Čukarica digao na veoma visok nivo

Sport u Srbiji odavno prevazilazi granice terena. On oblikuje javno mnjenje, puni naslovne strane i generiše ozbiljnu društvenu moć. I dalje je jasno da fudbal nosi najveći uticaj, dok je košarka odmah iza njega, sa velikim rezultatima, ali ipak manjim finansijskim kapacitetima.

Među 20 “vladara” srpskog sporta koje je objavio Kurir nalazi se i Đorđe Bulić.

- Jedno novo ime zatvara ovu listu. Đorđe Bulić je marljivim radom i potpunom posvećenošću poslu, sport na opštini Čukarica digao na veoma visok nivo. Pruža podršku svim sportistima sa ove opštine sa koje dolazi i Angelina Topić, najbolja sportistkinja Srbije za 2025. godinu.

- Pokrenuo je niz akcija i događaja o kojima se priča, organizovao prvi noćni polumaraton na Adi Ciganliji, a ako nastavi u ovom ritmu - sasvim sigurno će tek pisati istoriju - piše Kurir.