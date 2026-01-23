Dvanaest godina bez Uroša Marovića: Legenda vaterpola i čovek velikog srca

Danas se navršava dvanaest godina od smrti jednog od najvećih vaterpolista koje je svet ikada imao – Uroša Marovića, olimpijskog šampiona, sportske legende i čoveka čije ime zauzima posebno mesto u istoriji jugoslovenskog i svetskog vaterpola.

Uroš Marović, legendarni igrač Partizana i dugogodišnji reprezentativac Jugoslavije, iznenada je preminuo u Beogradu u 68. godini života. Iza sebe je ostavio neizbrisiv trag, kako na sportskim terenima, tako i u životima svih koji su ga poznavali.

Rođeni Beograđanin, prve vaterpolo korake napravio je u Splitu, a potom je karijeru nastavio u Partizanu, sa kojim je ostvario vrhunske rezultate i osvojio tri titule prvaka Evrope. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je 203 puta, postigavši 198 golova, a kruna njegove karijere bila je zlatna olimpijska medalja na Igrama u Meksiku 1968. godine. Uz to, osvojio je i dve bronzane medalje na prvenstvima Evrope, u Barseloni 1970. i Beču 1974. godine.

Posebno će ostati upamćen po odlučujućim golovima iz peteraca u produžetku finala Olimpijskih igara u Meksiko Sitiju, kada je Jugoslavija savladala selekciju SSSR-a rezultatom 13:11. Statistike i svedočanstva savremenika potvrđuju – Marović je imao jedan od najjačih šuteva na svetu.

Nakon završetka igračke karijere, ostao je duboko vezan za vaterpolo. Bio je aktivan u radu saveza, obavljao funkcije predsednika vaterpolo saveza, vršioca dužnosti predsednika VS Srbije i Crne Gore, kao i potpredsednika Skupštine VS. I u Partizanu je bio angažovan u najvišim rukovodećim telima kluba.

O njegovoj veličini kao čoveka svedoče i lične uspomene onih koji su imali privilegiju da ga poznaju.

– Uroš i njegova predivna supruga Svetlana “krivci” su što sam danas tu gde jesam. Neizmerno sam im zahvalan na svemu što su učinili za mene. To im nikada neću zaboraviti, jer svi moji poslovni uspesi su i njihovi. Dvanaest godina je prošlo otkako je naša porodica izgubila velikog prijatelja, divnog čoveka, veliku vaterpolo legendu i najčistiju dušu – izjavio je novinar i urednik emisije „Premijera“, Nemanja Vujičić.

Sećanje na Uroša Marovića ne bledi. Njegova dela, sportski duh i ljudska toplina nastavljaju da žive kroz sve one koji ga pamte i poštuju.

Autor: S.M.