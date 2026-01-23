AKTUELNO

Ostali sportovi

Olga Danilović ispala sa Australijan opena, a onda je dobila POSEBAN POKLON

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Aaron Favila ||

U danu tokom kog je i u dublu morala da završi učešće na Australijan openu i pred zbog svoje partnerke Anastasije Potapove, najbolja srpska teniserka Olga Danilović napunila je 25 godina i tom prilikom dobila tortu.

Olga je u singlu posle pobede nad Venus Vilijams, u drugom kolu naletela na jednu od najboljih Koko Gof i završila je učešće na Grend slemu u Melburnu. Ipak, to je nije sprečilo da u pozitivnoj atmosferi proslavi svoj dan.

U kompleksu AO ju je sačekala torta, koju su joj spremili organizatori, a kasnije je u krugu svojih ljudi proslavila rođendan i tom prilikom dobila veliki buket cveća.


- Četvrt veka, mnogo rođendanskih torti i najbolje želje. Toliko srećna što imam dobre ljude oko mene - napisala je Olga Danilović na Instagramu.


Na društvenim mrežama, na svojim storijima, 25. rođendan čestitali su joj i mlađa sestra odbojkašica Sonja Danilović, kao i brat i košarkaš Mege Vuk Danilović.

"Moj životni saputnik i drug, volim te", napisala je Sonja, dok je Vuk jednostavno dodao "Volim te".

Autor: S.M.

