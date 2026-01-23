HITNO SUSPENDOVANA! Poznata hrvatska teniserka pala na DOPING TESTU

Poznata hrvatska teniserka, Jana Fett pala je na doping testu prema informaciji Međunarodne agencije za teniski integritet (ITIA), zbog čega je privremeno suspendovana od 22. decembra do završetka istrage saopštio je Teniski savez Hrvatske.

Dalje Večernji list prenosi izjavu predsednika Teniskog saveza Hrvatske, Zdravka Marića kako je ovo telo u kontaktu sa hrvatskom teniserkom kako bi razotkrilo šta se tačno dogodilo. Ističe se da je uzorak nastao tokom Bili Džin King kupa u Varaždinu.

- Možemo da potvrdimo da smo obavešteni o pozitivnom doping nalazu naše reprezentativke Jane Fett, na temelju uzorka izuzetog tokom nastupa Hrvatske na turniru Bili Džin King kupa u Varaždinu u novembru prošle godine. U ovom trenutku to je sve što znamo o spornoj situaciji. Poznavajući Janu kao izuzetno fer sportistkinju, duboko verujem da je nedozvoljenu supstancu unela nenamerno, a ne s ciljem ostvarivanja sportskog rezultata nauštrb pravila. Bićemo u kontaktu s Janom i ITIA - rekao je Marić.

Jana Fett rođena je u Zagrebu 2. novembra 1996. godine, a najbolji plasman ostvarila je 2017. godine kada je bila 97. teniserka na planeti. Igrala je druga kola na Australijan openu i Rolan Garosu tokom svoje karijere. Trenutno je na 188. mestu na WTA listi.



Autor: Iva Besarabić