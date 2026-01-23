SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Arenom se ori HIMNA SRBIJE - Delfini dočekuju moćnu Italiju u borbi za FINALE Evropskog prvenstva (FOTO+VIDEO)

Vaterpolisti Srbije i Italije uskoro igraju meč polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu, a bolji iz ovog duela boriće se za titulu evropskog šampiona protiv Mađarske.
Vaterpolisti Srbije će imati ogromnu podršku domaće publike u glavnom gradu u pohodu na još jednu veliku pobedu. Iako Italijani dolaze sa najvišim ambicijama, očekuje ih motivisan tim, poznat po osvajanju medalja u ključnim trenucima.
Moćan prizor
Himna Srbije se ori prepunom Arenom dok navijači sa nestrpljenjem očekuju novu meč vaterpolo reprezentacije Srbije.
Arena rasprodata
Ogromno interesovanje vladalo je za završnicu Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu, pošto su ulaznice za polufinalne mečeve i finale rasprodate za manje od 30 minuta.
Čim je završena utakmica između vaterpolista Italije i Hrvatske, samo se čekala zvanična informacija da su ulaznice za polufinale ponovo u prodaji, a onda je eksplodirala potražnja na online platformi za kupovinu karata.
Preostali kontigent ulaznica za polufinale i finale pušten je u prodaju tačno u 20.00, a u više navrata je po 5-6 hiljada ljudi istovremeno čekalo u virtuelnom redu kako bi došli do ulaznica, ali su one vrlo brzo planule.
Mađarska prvi finalista
Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u polufinalu savladala selekciju Grčke 15:12 (4:5, 4:3, 4:2, 3:2).
Autor: Iva Besarabić