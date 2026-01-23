AKTUELNO

Ostali sportovi

SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Arenom se ori HIMNA SRBIJE - Delfini dočekuju moćnu Italiju u borbi za FINALE Evropskog prvenstva (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Vaterpolisti Srbije i Italije uskoro igraju meč polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu, a bolji iz ovog duela boriće se za titulu evropskog šampiona protiv Mađarske.

Vaterpolisti Srbije će imati ogromnu podršku domaće publike u glavnom gradu u pohodu na još jednu veliku pobedu. Iako Italijani dolaze sa najvišim ambicijama, očekuje ih motivisan tim, poznat po osvajanju medalja u ključnim trenucima.

Moćan prizor

Himna Srbije se ori prepunom Arenom dok navijači sa nestrpljenjem očekuju novu meč vaterpolo reprezentacije Srbije.

Arena rasprodata

Ogromno interesovanje vladalo je za završnicu Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu, pošto su ulaznice za polufinalne mečeve i finale rasprodate za manje od 30 minuta.

Čim je završena utakmica između vaterpolista Italije i Hrvatske, samo se čekala zvanična informacija da su ulaznice za polufinale ponovo u prodaji, a onda je eksplodirala potražnja na online platformi za kupovinu karata.

Video: Pink.rs

Preostali kontigent ulaznica za polufinale i finale pušten je u prodaju tačno u 20.00, a u više navrata je po 5-6 hiljada ljudi istovremeno čekalo u virtuelnom redu kako bi došli do ulaznica, ali su one vrlo brzo planule.

Foto: Pink.rs

Mađarska prvi finalista

Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u polufinalu savladala selekciju Grčke 15:12 (4:5, 4:3, 4:2, 3:2).

Autor: Iva Besarabić

#Beograd

#Italija

#Srbija

#Vaterpolo Savez Srbije

#arena

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

(UŽIVO) SRBIJA - ITALIJA! Delfini pred prepunom Arenom jure ka finalu Evropskog prvenstva

Košarka

SPORTSKI DOGAĐAJ DANA - BASKETAŠI U BORBI ZA FINALE EVROPSKOG PRVENSTVA: Evo kada možete pratiti prenos meča Srbija - Švajcarska

Ostali sportovi

SRBIJA SAZNALA RIVALA: Delfini protiv Francuske za četvrtfinale Evropskog prvenstva!

Fudbal

Mečevi Hrvatske i Albanije promenili situaciju Srbije! Evo kolike su šanse da Orlovi igraju osminu finala Evropskog prvenstva!

Ostali sportovi

'NISMO ZNALI ŠTA DA OČEKUJEMO...' Selektor Srbije najavio veliku borbu za finale Evropskog prvenstva: Pokušaće da ispišu istoriju

Ostali sportovi

DELFINI SUROVI NA STARTU EVROPSKOG PRVENSTVA! Vaterpolisti Srbije ZGROMILI nedorasli Izrael - zagrevanje za ozbiljnije rivale