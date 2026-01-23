SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! Arenom se ori HIMNA SRBIJE - Delfini dočekuju moćnu Italiju u borbi za FINALE Evropskog prvenstva (FOTO+VIDEO)

Vaterpolisti Srbije i Italije uskoro igraju meč polufinala Evropskog prvenstva u Beogradu, a bolji iz ovog duela boriće se za titulu evropskog šampiona protiv Mađarske.

Vaterpolisti Srbije će imati ogromnu podršku domaće publike u glavnom gradu u pohodu na još jednu veliku pobedu. Iako Italijani dolaze sa najvišim ambicijama, očekuje ih motivisan tim, poznat po osvajanju medalja u ključnim trenucima.

Moćan prizor

Himna Srbije se ori prepunom Arenom dok navijači sa nestrpljenjem očekuju novu meč vaterpolo reprezentacije Srbije.

Arena rasprodata

Ogromno interesovanje vladalo je za završnicu Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu, pošto su ulaznice za polufinalne mečeve i finale rasprodate za manje od 30 minuta.

Čim je završena utakmica između vaterpolista Italije i Hrvatske, samo se čekala zvanična informacija da su ulaznice za polufinale ponovo u prodaji, a onda je eksplodirala potražnja na online platformi za kupovinu karata.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Preostali kontigent ulaznica za polufinale i finale pušten je u prodaju tačno u 20.00, a u više navrata je po 5-6 hiljada ljudi istovremeno čekalo u virtuelnom redu kako bi došli do ulaznica, ali su one vrlo brzo planule.

Mađarska prvi finalista

Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u polufinalu savladala selekciju Grčke 15:12 (4:5, 4:3, 4:2, 3:2).

Autor: Iva Besarabić