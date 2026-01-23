SRBIJA JE U FINALU EVROPSKOG PRVENSTVA! Delfini uz podršku prepune Arene srušili moćnu Italiju - Sledi borba za ZLATNU MEDALJU

Vaterpolisti Srbije savladali su reprezentaciju Italije i ušli u finale Evropskog prvenstva.

Sjajno su vaterpolisti Srbije otvorili polufinalni duel. Prvi gol postigao je Dušan Mandić i nagovestio da je veoma raspoložen da povede momke do finala evropskog šampionata. Nisu Italijani nalazili način da zatresu mrežu tima koju je čuvao sjajni Milan Glušac. On je bio nepremostiva prepreka za svaki napad protivnika i u ovom meču.

Raspoloženi u taboru Srbije bili su svi igrači našeg tima, te su se redom upisivali u listu strelaca. Nisu se zaustavili ni kada je u finišu druge deonice posle pregleda VAR kapiten Nikola Jakšić isključen sa meča. Ova odluka suduje razbesnela je "delfine" koji su zaigrali još agresivnije.

Ni jednog trenutka izabranici Uroša Stevanovića nisu dozvolili Italijanima da se razigraju, stečenu prednost su čuvali do kraja meča i obezbedili bitku za novo evropsko zlato.

Srpski "delfini" će u borbi za trofej igrati protiv Mađarske koja je ranije danas slavila nad Grčkom.

Finale je na programu u nedelju od 20.30, a meč za treće mesto se igra u nedelju od 17.00 časova.

TOK MEČA:

ČETVRTA ČETVRTINA:

8'

Italija postiže gol - 17:13

7'

Milan Glušac je nepremostiva prepreka!

6'

Strahinja Rašović šutira preko gola. Vasilije Martinović je isključen, a Filipo ferero kruniše napad Italije - 17:12.

5'

Srbija se sjajno brani, Italija isto. Selektor Italije uzima tajm-aut da razdrma ekipu, a onda Del Boso šutira preko gola.

4'

Period bez golova...

3'

Delfini se poigravaju sa Italijanima! Mandić za Rašovića koji ne greši - 17:11. Bruni je na petercu - ali Milan Glušac brani! To je 13. odbrana našeg sjajnog golmana!

2'

Đorđe Lazić za 16:11. Sjajna igra Srbije se nastavlja.

1'

Italijani pronalaze put do gola Srbije - 15:11.

TREĆA ČETVRTINA:

8'

Delfini jurišaju ka finalu - 15:10. Italijanima se vraća posed, selektor Srbije Uroš Stevanović negoduje - tu je Milan Glušac, upisuje još dve odbrane!

7'

Milan Glušac blista - 10 odbrana u polufinalu! Posle pregleda VAR priznaje se gol Strahinje Rašovića - 14:9.

6'

Nemanja Vico upisuje još jedan pogodak - iz okreta za 13:8. Italija smanjuje prednost našeg tima - 19:9.

5'

Milan Glušac upisuje i osmu odbranu na ovom meču. Viktor Rašović je potopio Del Basa i Srbija ima igrača manje. Sjajna blokada Srbije, Milan Glušacn opet "izvlači".

4'

Nemanja Vico je isključen, a Italija postiže gol - 12:8.

3'

Strahinja Rašović je takođe veoma raspoložen - 12:7

2'

Italijani ne koriste igrača više - Dušan Mandić ulazi u igru preko "letećih izmena" kada je Srbija u napadu. Strahinja Rašović za Đorđa Lazića koji povećava prednost Srbije - 11:7.

1'

Grata preko blokade našeg tima stiže samo do prečke.

DRUGA ČETVRTINA:

8'

Srbija na "brutaliti" odgovorila žestoko - golom Dušana Mandića za 9:6. U finišu druge deonice Italija postiže gol - 9:7.

7'

Italija smanjuje na 8:6 - Đenaza lako završio posao. Faul nad Nikolom Jakšićem, ali je selektor Italije zatražio čelendž povodom te situacije. Gledao se VAR i sudija je dosudio crveni karton za Nikolu Jakšića zbog nenamernog udaranja protivnika u lice!

6'

Usledio je period bez golova...

5'

Leteće izmene Srbije na svalki minut - sveža snaga je u vodi non-stop.

4'

Brz napad Italijana ali mi na golu imamo Milana Glušca koji peti put brani šut protivnika. Još jedan napad za Italiju, ali čvrsta odbrana Srbije ne dozvoljava da se razigraju...

3'

Filipo Ferero upisuje pogodak sa peterca - 7:5. Srbija ima ponovo igrača više i realizuje ga - Miloš Ćuk za 8:5.

2'

Italijani pronalaze put do gola sa igračem više - 6:4. Viktor Rašović snažnim šutem uvećava prednost Srbije - 7:4.

1'Italijani vrše pritisak u tranziciji, ali Srbija odoleva. Vasilije Martinović siguran za 6:3.

PRVA ČETVRTINA:

8'

Novo isključenje za Italijane, Nemanja Vico se izborio za to. Nikola Dedović pogađa za 5:3. Srbija se u nastavku branila sa igrčem manje i - odbranila!

7'

Delfini imaju igrača više, i Strahinja Rašović se upisuje u strelce - 4:3. Italijani igraju na centra, ali prave faul u napadu - Đanaza je pogrešio.

6'

Italijani nisu realizovali igrača više. Kontra Srbije i Dušan Mandić je nepogrešiv - 3:2. Sa druge strane Eduardo Di Soma pogađa za Italiju - 3:3.

5'

Glušac nastavlja da dominira među stativama - upisao je treću odbranu. Italijani kombinuju u napadu, ali je naša odbrana na visini zadatka.

3'

Nikola Dedović je isključen, Srbija je sa igračem manje - a sa druge strane Nemanja Vico se izborio za isključenje, ali je šut Miloša Ćuka izblokiran.

2'

Italija ima precizan šut u igraču više - 1:1. Nikola Jakišić postiže gol iz pozicione igre - 2:1.

1'

Srbija nije iskoristila prvi napad, odbranila se Italija. I naša odbrana je spremno dočekala kontru Italijana. A onda i prvi gol - Dušan Mandić sa šest metara preko tri blokade postiže prvi gol na meču - 1:0.

SASTAVI

Srbija: Filipović, Mandić, S. Rašović, Ranđelović, Ćuk, Lazić, N. Jakšić, Vico, Dedović, P. Jakšić, V. Rašović, Glušac, Martinović, Lukić

Italija: Del Lungo, Kasija, Alesijani, Del Baso, Ferero, Di Soma, Dolće, Đanaca, Joči Grata, Bruni, Kondemi, De Mikelis, Balzarini, Antonuči

Mađarska prvi finalista

Vaterpolo reprezentacija Mađarske plasirala se u finale Evropskog prvenstva u Beogradu, pošto je u polufinalu savladala selekciju Grčke 15:12 (4:5, 4:3, 4:2, 3:2).

Arena rasprodata

Ogromno interesovanje vladalo je za završnicu Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradu, pošto su ulaznice za polufinalne mečeve i finale rasprodate za manje od 30 minuta.

Čim je završena utakmica između vaterpolista Italije i Hrvatske, samo se čekala zvanična informacija da su ulaznice za polufinale ponovo u prodaji, a onda je eksplodirala potražnja na online platformi za kupovinu karata.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Iva Besarabić