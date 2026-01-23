AKTUELNO

SKANDAL U ARENI: Slovenački sudija koji je isključio Mandića žestoko oslabio Srbiju! Svi se hvatali za glavu posle odluke Margete! Delfini bez kapitena

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Upravo je Margeta isključio Dušana Mandića na meču protiv Španije zbog brutalitija

Jedna od najpoznatijih citata iz serijala "Tesna koža" glasi: "Nedeljković Oliver, zapamtite to ime..."

Negativac iz čuvenog serijala danas bi mogao da ponese ime slovenačkog sudije koji deli (ne)pravdu u Beogradu na Evropskom prvenstvu.

Boris Margeta, zapamtite to ime.

Upravo je Margeta isključio Dušana Mandića na meču protiv Španije zbog brutalitija, zatim je protiv Mađarske donosio nekoliko više nego diskutabilnih odluka na račun Srbije, a večeras je prešao igricu.

U polufinalu Evropskog prvenstva u Beogradu, Margeta je u drugoj četvrtini dodelio crveni karton kapitenu Srbije Nikoli Jakšiću.

Jakšić je isključen zbog, čini se, nenamernog udaranja protivnika, u trenutku kada je Srbija bila u napadu, a Jakšić u gol-šansi.

