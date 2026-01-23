AKTUELNO

TOTALNI DELIRIJUM U BEOGRADSKOJ ARENI! Pogledajte kako su navijači Srbije proslavili POBEDU naših vaterpolista i ulazak u FINALE Evropskog prvenstva (VIDEO)

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolisti Srbije savladali su reprezentaciju Italije i ušli u finale Evropskog prvenstva.

Delfinu su imali podršku prepune Arene u kojoj je odjeknula eksplozija radosti kada se začula pištaljka za kraj utakmice.

Video: Pink.rs

Sjajno su vaterpolisti Srbije otvorili polufinalni duel. Prvi gol postigao je Dušan Mandić i nagovestio da je veoma raspoložen da povede momke do finala evropskog šampionata. Nisu Italijani nalazili način da zatresu mrežu tima koju je čuvao sjajni Milan Glušac. On je bio nepremostiva prepreka za svaki napad protivnika i u ovom meču.

Raspoloženi u taboru Srbije bili su svi igrači našeg tima, te su se redom upisivali u listu strelaca. Nisu se zaustavili ni kada je u finišu druge deonice posle pregleda VAR kapiten Nikola Jakšić isključen sa meča. Ova odluka suduje razbesnela je "delfine" koji su zaigrali još agresivnije.

Ni jednog trenutka izabranici Uroša Stevanovića nisu dozvolili Italijanima da se razigraju, stečenu prednost su čuvali do kraja meča i obezbedili bitku za novo evropsko zlato.

Srpski "delfini" će u borbi za trofej igrati protiv Mađarske koja je ranije danas slavila nad Grčkom.

Finale je na programu u nedelju od 20.30, a meč za treće mesto se igra u nedelju od 17.00 časova.

