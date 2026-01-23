MOĆNE REČI DUŠANA MANDIĆA NAKON PLASMANA U FINALE EVROPSKOG PRVENSTVA: Usled svih nepravdi, mi ne odustajemo

Vaterpolisti Srbije su u finalu Evropskog prvenstva, pošto su u polufinalu razbili Italijane sa 17:13!

Nakon meča, moćnim rečima se javnosti obratio i jedan od najiskusnijih u našoj reprezentaciji, Dušan Mandić.

- Ja sam ponosan na ekipu. Usled svih ovih nepravdi koje su se dešavale. Evo, ponovo su nam isključili još jednog igrača, kapitena, pitanje da li će moći da igra, kapiten. Nadam se da će to još da nas bije, ali definitivno, na nepravdu smo navikli, sa njom se nosimo svakog dana, mi ne odustajemo. U finalu smo, u Beogradskoj areni, vaterpoolo praznik za nas. Mađarska je protivnik, znamo kako sa njima, biće to strašan meč. Ali stvarno, dominacija, ova utakmica od početka do kraja, sjajan Glušac na golu, dečko je, dečko je... ne znam... Divno, praznik vaterpola, srećan sam, i nadam se najboljem - rekao je Mandić, pa otkrio kako protiv Mađara:

- Pa kao i onu prvu. Jako, agresivno, muški, onako kako mi znamo, i da sprečimo, znamo šta ćemo da sprečimo, znamo se, nema tu više tajni, ali biće to sjajan meč - podvukao je Mandić.

Autor: Iva Besarabić