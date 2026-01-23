AKTUELNO

Prve reči Saše Obradovića posle pobede nad Virtusom u Evroligi: Mi smo momci koji će iznenaditi...

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Košarkaši Crvene zvezde su upisali veoma veliku pobedu u okviru Evrolige protiv Virtusa sa 102:93, čime su dodatno poboljšali svoje mesto na tabeli u ovom takmičenju. Sada, crveno-beli nešto mirnije mogu u nastavak takmičenja.

Zvezda je upisala dominantnu pobedu prvo protiv Monaka, onda i protiv Virtusa, te su došli do 14. trijumfa u ovom takmičenju.

Posle meča, Saša Obradović je rekao da se njegova ekipa nalazi u sjajnom momentu.

- Ništa, mi smo u sjajnom momentu. Igramo odličnu košarku, zaslužili smo sve pobede koje smo zabeležili u gostima. Moramo da zadržimo fokus, idemo kući, srećan sam kako ekipa igra i sa svačijim doprinosom. Ovo je sjajan tim.

Potom, novinarka je upitala Sašu Obradovića i o tome, kako on posmatra na njegove momke, na njegove izabranike, gde je rekao samo jednu rečenicu.

- Mi smo momci koji će iznenaditi.

