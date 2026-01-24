AKTUELNO

LOŠE VESTI ZA PARTIZAN: Vanja Marinković doživeo tešku povredu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Pobeda Partizana i istorijski preokret prethodne večeri u Evroligi protiv Hapoela u Minhenu ostaće u drugom planu, pošto je klub nakon pregleda objavio da je Vanja Marinković doživeo tešku povredu.

- Kapiten Partizana Mozzart Bet Vanja Marinković, doživeo je povredu ahilove tetive u završnici sinoćne utakmice protiv Hapoela. Pregled i ultrazvuk u Minhenu, pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak.

Vanja će po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom rezonancom, nakon čega će biti doneta odluka o načinu na koji će ova povreda biti tretirana.

Kapitenu, želimo ti brz i potpun oporavak - stoji u saopštenju kluba.

Autor: S.M.

