FUDBALSKA ELITA SE OPRAŠTA OD VIDIĆEVOG BRATA: Muk na groblju Lešće, legende srpskog fudbala u suzama! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Brat legendarnog srpskog fudbalera Nemanje Vidića, Dušan Vidić, koji je preminuo u Beogradu, biće sahranjen danas na beogradskom groblju Lešće.

Foto: Pink.rs/S. Milovanov

Na poslednji ispraćaj Dušana Vidića polako pristižu članovi porodice, prijatelji, kao i brojni sportisti koji su došli da pruže podršku Nemanji u najtežim trenucima. Među prvima su na groblje stigli proslavljeni fudbaleri i Nemanjini dugogodišnji saigrači Savo Milošević i Zdravko Kuzmanović, koji su vidno potreseni ušli u kapelu.

Ko je bio Dušan Vidić?

Iako su braća Vidić prve sportske korake napravila zajedno na fudbalskim terenima rodnog Užica, Dušan je svoj put kasnije pronašao pod obručima. Iako se o njegovom životu malo znalo u široj javnosti, bio je izuzetno cenjen u sportskim krugovima.

Zajedno u kopačkama: Sa mlađim bratom Nemanjom počeo je da trenira fudbal u lokalnom Jedinstvu. Njihov tadašnji trener seća ga se kao izuzetno vesele i radoznale dece koja su živela za sport.

Foto: Pink.rs/S. Milovanov

Uspeh pod koševima: Kasnije se ipak odlučio za košarku, gde je ostvario zapaženu karijeru. Najdublji trag ostavio je u dresu košarkaškog kluba Rudar iz Pljevalja, gde je bio jedan od nosilaca igre u generaciji koja je izborila istorijski plasman u prvu ligu.

Najveća podrška legendi: I pored sopstvenih sportskih obaveza, Dušan je bio čovek iz senke koji je pratio svaki Nemanjin korak. Bio mu je oslonac tokom najtežih dana u Engleskoj i Italiji, a njihova povezanost bila je primer bratske ljubavi i odanosti.

Foto: Tanjug AP

Nemanja Vidić se povodom ove tragedije nije javno oglašavao, dostojanstveno i u krugu najbližih prolazeći kroz bolan gubitak. Očekuje se dolazak još mnogih zvučnih imena iz sveta sporta koji će odati počast Dušanu.

Autor: Dalibor Stankov

