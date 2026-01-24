GOSPODSKI GEST ENGLESKOG GIGANTA: Na groblje Lešće stigao venac od MANČESTER JUNAJTEDA! Ovako su ispoštovali svog kapitena i njegovog brata (FOTO)

Engleski velikan Mančester junajted poslao je venac na poslednji ispraćaj Dušana Vidića, brata svoje legende i nekadašnjeg kapitena Nemanje Vidića.

Ovaj potez kluba sa "Old Traforda" ostavio je snažan utisak na sve prisutne na beogradskom groblju Lešće.

Venac od belog cveća koji je posalo ovaj fudbalski gignat svedoči o tome koliku veličinu Nemanja Vidić uživa u svetskom fudbalu.

"Crveni đavoli" su ovim gestom pokazali da ne zaboravljaju svog lidera ni u najtežim životnim trenucima, pružajući mu podršku preko hiljada kilometara udaljenosti.

Nemanja Vidić, vidno slomljen od bola, stoji ispred kapele i prima saučešće brojnih prijatelja i saboraca.

Da mu pruže podršku, na groblje su među prvima stigli njegovi nekadašnji saigrači iz reprezentacije Savo Milošević i Zdravko Kuzmanović.

Dušan Vidić, bio je sportista od detinjstva. Iako je fudbal počeo da trenira sa Nemanjom u užičkom Jedinstvu, sportsku slavu je stekao na košarkaškom terenu braneći boje Rudara iz Pljevalja.

Ipak, njegova najvažnija uloga bila je u životu njegovog brata – bio mu je najverniji navijač, savetnik i bezrezervna podrška tokom čitave karijere.

Autor: Dalibor Stankov