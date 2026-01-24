VIDIĆ SLOMLJEN, OTAC NEUTEŠAN: Potresne scene na Lešću, fudbalske legende uz Nemanju! (FOTO+VIDEO)

Na beogradskom groblju Lešće, gde je u toku poslednji ispraćaj Dušana Vidića, zabeležene su scene koje slamaju srce.

Proslavljeni kapiten Mančester junajteda, Nemanja Vidić, stoji ispred kapele i dostojanstveno u bolu prima saučešće, dok pored njega njegov otac ne može da zadrži suze i neprestano plače za preminulim sinom.

Ovaj prizor nikoga od prisutnih nije ostavio ravnodušnim. Da pruže ruku utehe porodici Vidić, na groblje su stigli brojni sportski prijatelji i legende, među kojima su Savo Milošević, Zdravko Kuzmanović i Mirko Poledica.

Poseban muk zavladao je kada je ispred kapele položen venac koji je poslao Mančester junajted. Engleski velikan je ovim gestom pokazao da saoseća sa bolom svog legendarnog kapitena.

Nakon opela i dirljivih trenutaka ispred kapele, povorka se uputila ka mestu gde će biti obavljena kremacija Dušana Vidića, nekadašnjeg košarkaša koji je preminuo u Beogradu.

Autor: Dalibor Stankov