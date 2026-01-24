AKTUELNO

Fudbal

VIDIĆ SLOMLJEN, OTAC NEUTEŠAN: Potresne scene na Lešću, fudbalske legende uz Nemanju! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na beogradskom groblju Lešće, gde je u toku poslednji ispraćaj Dušana Vidića, zabeležene su scene koje slamaju srce.

Proslavljeni kapiten Mančester junajteda, Nemanja Vidić, stoji ispred kapele i dostojanstveno u bolu prima saučešće, dok pored njega njegov otac ne može da zadrži suze i neprestano plače za preminulim sinom.

Foto: Pink.rs

Ovaj prizor nikoga od prisutnih nije ostavio ravnodušnim. Da pruže ruku utehe porodici Vidić, na groblje su stigli brojni sportski prijatelji i legende, među kojima su Savo Milošević, Zdravko Kuzmanović i Mirko Poledica.

Poseban muk zavladao je kada je ispred kapele položen venac koji je poslao Mančester junajted. Engleski velikan je ovim gestom pokazao da saoseća sa bolom svog legendarnog kapitena.

Nakon opela i dirljivih trenutaka ispred kapele, povorka se uputila ka mestu gde će biti obavljena kremacija Dušana Vidića, nekadašnjeg košarkaša koji je preminuo u Beogradu.

Autor: Dalibor Stankov

#Dušan Vidić

#Manchester United

#Mančester Junajted

#Mirko Poledica

#Sahrana

#Savo Milošević

#Tragedija

#Zdravko Kuzmanović

#fudbalske legende

#groblje Lešće

#nemanja vidić

#otac Nemanje Vidića

#porodica Vidić

#potresne scene

POVEZANE VESTI

Fudbal

FUDBALSKA ELITA SE OPRAŠTA OD VIDIĆEVOG BRATA: Muk na groblju Lešće, legende srpskog fudbala u suzama! (FOTO+VIDEO)

Fudbal

GOSPODSKI GEST ENGLESKOG GIGANTA: Na groblje Lešće stigao venac od MANČESTER JUNAJTEDA! Ovako su ispoštovali svog kapitena i njegovog brata (FOTO)

Svet

NAJMANJE 100 MRTVIH NAVIJAČA?! Horor scene posle fudbalske utakmice, leševi poređani na ulicama i šokantne informacije

Fudbal

'KAKO SMO SE SMEJALI SAMO VEČE PRE' Bivši as Zvezde se oprostio od stradalog hrvatskog fudbalera - POTRESNE reči teraju suze na oči!

Domaći

Mileniju Mitrović na večni počinak ispraća na stotine ljudi: Porodica, prijatelji i brojne javne ličnosti (FOTO)

Svet

POTRESNE SCENE TOKOM PRIPREMA ZA STRAVIČNO NEVREME: Pomazila svoje ljubimce, potapšala ih i predala Bogu u naručje! (VIDEO)